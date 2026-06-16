Tekever reforça parceria com o Canadá para deteção de incêndios florestais

A Tekever alargou a parceria com o Canadá ao assegurar um novo contrato com a Phoenix Heli-Flight, empresa canadiana, para a prestação de serviços de deteção de incêndios florestais no país do norte da América. O contrato assinala a continuidade da colaboração entre as empresas que começou em 2023.

“Este contrato representa um marco importante para a evolução dos sistemas não tripulados no âmbito da gestão de incêndios florestais no Canadá. Assente numa colaboração já comprovada, demonstra como aeronaves autónomas de longa autonomia, tecnologias avançadas de sensores e informação operacional em tempo real podem proporcionar consciência situacional crítica em alguns dos ambientes operacionais mais exigentes e sensíveis ao fator tempo”, afirmou Paulo Ferro, VP Strategic Development na Tekever, citado em comunicado.

A parceria com a Phoenix Heli-Flight prevê a utilização do sistema aéreo não tripulado AR3 da Tekever, integrado com tecnologia de sensores especializados, para monitorizar a atividade dos incêndios florestais.

Segundo a tecnológica portuguesa especializada em sistemas autónomos centrados em inteligência artificial (IA), a plataforma AR3 combina a “capacidade das aeronaves não tripuladas de longa autonomia da Tekever, a integração avançada de cargas úteis e a plataforma de software Nova Maps, permitindo disponibilizar informação operacional crítica de forma atempada”.

“À medida que a Tekever continua a reforçar a sua presença e a apoiar clientes em todo o Canadá, orgulhamo-nos de trabalhar lado a lado com a Phoenix Heli-Flight na integração desta capacidade em operações reais de deteção e resposta a incêndios florestais, contribuindo para a proteção de comunidades, infraestruturas críticas e recursos naturais”, acrescentou Paulo Ferro.

Nos últimos anos, o Canadá tem enfrentado desafios significativos relacionados com incêndios florestais. A implementação do AR3 da Tekever “reflete o crescente interesse em compreender como as aeronaves não tripuladas podem complementar as capacidades existentes de aviação, meios terrestres e de resposta a emergências, ajudando os operadores a identificar mais cedo áreas de preocupação”, esclarece a empresa.

Ao combinar a experiência operacional da Phoenix com os sistemas autónomos da Tekever, o contrato formalizado deverá permitir “uma abordagem mais persistente”, com base em “informação operacional à deteção e monitorização de incêndios florestais”.

“A resposta a incêndios florestais depende de informação operacional fiável e atempada, frequentemente obtida em alguns dos ambientes mais exigentes da aviação. A nossa colaboração com a Tekever combina a experiência operacional da Phoenix Heli-Flight no Canadá com aeronaves não tripuladas avançadas, sensores especializados e capacidades de informação operacional em tempo real”, sublinhou Cameron Spring, Operations Manager da Phoenix Heli-Flight, citado em comunicado.

A plataforma AR3 da Tekever já é utilizada noutros países em ambientes marítimos e terrestres. A empresa testou juntamente com o Segundo Regimento de Cavalaria do Exército norte-americano as capacidades do sistema e a sua integração em cenários operacionais na linha da frente.