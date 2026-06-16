Teresa Lameiras integra rede de conselheiros da LLYC

Teresa Lameiras junta-se assim ao grupo que conta com Conceição Zagalo, Fernando Neves de Almeida, Helena Forjaz, José Villa de Freitas, Luís Garcez, Paulo Portas e Rui Coutinho.

Teresa Lameiras integrou, como senior advisor, a rede de conselheiros da LLYC. “É um orgulho juntar-me a uma rede de conselheiros com o prestígio e a ambição da LLYC. O setor vive um momento de viragem único, onde a inovação e a conexão genuína com as audiências ditam o sucesso das marcas. Espero aportar a minha experiência e visão estratégica para continuarmos a desenhar soluções de futuro para os clientes”, afirma citada em comunicado Teresa Lameiras, que se junta assim ao grupo que conta com Conceição Zagalo, Fernando Neves de Almeida, Helena Forjaz, José Villa de Freitas, Luís Garcez, Paulo Portas e Rui Coutinho.

“A Teresa traz uma sensibilidade única sobre a gestão de marcas de prestígio e representa o tipo de talento diverso e de liderança inspiradora que acrescenta valor real ao aconselhamento global que oferecemos aos líderes de mercado”, acrescenta Marlene Gaspar, diretora-geral da LLYC em Portugal.

Licenciada em Direito, Teresa Lameiras iniciou o seu percurso profissional no setor automóvel em 1989 na área de relações públicas. Desde então desempenhou várias funções nas áreas de comunicação, formação, recursos humanos e marketing, tendo ficado responsável pelo marketing e comunicação da Seat em 2003, tendo sido responsável também pelo lançamento da marca Cupra.

Em 2021 assumiu também a direção de comunicação e marca do grupo SIVA|PHS, representando marcas como Volkswagen Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini, Volkswagen Veículos Comerciais e Cupra, que manteve até maio de 2025.