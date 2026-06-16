Thales e Renault fecham parceria para desenvolver e fabricar drones em França

A Thales anunciou a assinatura de um acordo com a Renault para desenvolver e industrializar em conjunto a produção em larga escala de drones, mais concretamente da arma de ataque Toutatis da empresa de defesa francesa.

A colaboração entre as duas organizações visa impulsionar a indústria francesa de drones, conjugando a “expertise de ponta da Thales na área de defesa com as capacidades de engenharia industrial e de manufatura do Grupo Renault”, reforçando a autonomia estratégica do país.

“Esta nova parceria estratégica entre a Thales e o Grupo Renault une as forças de duas empresas francesas de renome em apoio à indústria de drones da França. O Grupo Renault contribui com sua expertise industrial para o projeto Toutatis, aliada aos mais altos padrões de fabricação automotiva, para projetar, industrializar e produzir em escala, em prazos reduzidos e com custos otimizados. Ele representa uma contribuição tangível para as iniciativas empreendidas com o Ministério das Forças Armadas da França e fortalece as capacidades de defesa francesas e europeias”, vinco François Provost, CEO do Grupo Renault, citado em comunicado.

A Renault vai construir as munições Toutatis nas suas fábricas, com uma capacidade produção esperada de 1.000 unidades por mês a partir de janeiro do próximo ano.

De acordo com a Thales, a munição de ataque proporciona às forças armadas uma nova vantagem operacional, através da sua versatilidade. “Pode ser implantada por soldados a pé e lançada de diversas plataformas (veículos de combate, aeronaves e plataformas navais)”, explica a empresa na nota.

“Esta parceria com o Grupo Renault representa um marco importante no fortalecimento de capacidades soberanas, em larga escala e de classe mundial no campo dos drones. Ao combinar a excelência da Thales em tecnologias avançadas com a força industrial do Grupo Renault, esta parceria atende às necessidades das forças armadas, ao mesmo tempo que satisfaz as exigências da economia de guerra”, afirmou Patrice Caine, presidente executivo da Thales, citado no comunicado.

O acordo, anunciado na feira internacional de defesa Eurosatory, em Paris, surge na sequência da apresentação do veículo tático 4 TROOP, com sistemas integrados de UAV (Veículo Aéreo Não Tripulado), sensores avançados, soluções híbridas de comunicação segura e auxílios à decisão habilitados por IA.