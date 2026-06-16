Trump volta a ameaçar Irão sobre armas nucleares. “Sem mim não haveria Israel”

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, voltou esta terça-feira a avisar o Irão que nunca poderá desenvolver uma arma nuclear e que, caso obtenham esse poder militar, “o inferno cairá” sobre o povo iraniano e “sofrerão consequências inacreditáveis”. Isto depois de ambos os países terem confirmado que alcançaram um acordo.

“A única coisa que realmente importa para mim é que o Irão nunca terá uma arma nuclear, e isso [o acordo] afirma de forma clara e inequívoca. Eles não vão desenvolvê-lo. Não vão comprá-lo. Não vão fazer nada com ele e se fizerem, sofrerão consequências inacreditáveis“, vincou Trump em declarações aos jornalistas durante uma reunião com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, em França, à margem da cimeira do G7 no país.

O líder norte-americano vincou que “o inferno cairá” sobre o Irão se os iranianos tentarem voltar a adquirir uma arma nuclear, acrescentando que foi essa a causa que o pressionou para incluir uma cláusula no acordo, proibindo o Irão de comprar armas. “Essa é a razão pela qual entrei [na guerra] e essa é a razão pela qual concordei em assinar”, disse.

Segundo o acordo negociado com o Irão, o republicano sublinhou que Teerão “não pode ter armas nucleares” — e se tiverem “serão destruídas” novamente. Trump adicionou que o acordo cria um “muro” contra o desenvolvimento nuclear iraniano. “Este acordo é uma barreira para a obtenção de armas nucleares”, referiu ainda aos jornalistas.

Em relação ao ataque norte-americano contra múltiplos alvos no Irão perpetuado na semana passada, o presidente dos EUA justificou que não teve outra opção. “Eu não queria atacá-los na semana passada, mas não tínhamos escolha”, assinalou Trump antes de elogiar o acordo alcançado posteriormente.

Apesar dos recentes ataques de Israel a Beirute, no Líbano, Donald Trump espera que as negociações nesta segunda fase do acordo com o Irão sejam “mais fáceis”, afirmando que o acordo anunciado entre Washington e Teerão “deveria ser bem-sucedido”.

Questionado sobre se o acordo entre os EUA e o Irão pode sobreviver mesmo se Israel atacar o Líbano, Trump disse que “pode”. “Considero essa uma guerra menor. O Irão é o grande problema, mas temos aquele pequeno foco de atenção que constantemente ressurge, que é o Hezbollah”, frisou.

Contudo, Donald Trump acrescentou que ainda mantém “uma ótima relação” com Benjamin Netanyahu, mas defendeu que “sem os Estados Unidos não haveria Israel”. “Sem mim, não haveria Israel, porque nenhum outro presidente estaria disposto a fazer o que eu fiz”.

O líder norte-americano ainda criticou os meios de comunicação estatais iranianos por espalharem fake news, uma vez que noticiaram que o acordo exigia os EUA a investir dinheiro na reconstrução do Irão.

“Não estamos a investir dinheiro nenhum, não temos nenhuma obrigação de investir dinheiro no Irão. Temos esse direito se quisermos, mas não estamos nem vamos investir”, aferiu Donald Trump.