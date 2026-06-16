Um novo livro analisa a gestão da Ministra da Saúde, Mónica García

O jornalista Alberto Gimeno (Barcelona, 1964) publica esta segunda-feira ‘Mónica García, de la marea al chapapote’, uma obra que examina a carreira da Ministra da Saúde e a sua gestão à frente da pasta durante os últimos dois anos e meio.

Ao longo de 94 páginas, o autor revê as origens pessoais de García, a sua carreira profissional como anestesista e o seu percurso político – desde as marés brancas até Podemos e, mais tarde, até Más Madrid – até à sua chegada ao Ministério da Saúde.

O autor argumenta que a gestão do ministro gerou atritos com médicos, pacientes, estudantes de medicina, comunidades autónomas e empresas que colaboram com a Administração. Segundo Gimeno, as atitudes políticas analisadas na obra “parecem estar destinadas a incentivar o conflito”, com especial ênfase no modelo de colaboração público-privada, que o autor considera “enfatizado”.

“No livro, o leitor encontrará atitudes, regras de conduta e decisões que não ajudam a saúde espanhola a eliminar os seus problemas”, explica Gimeno. O autor aborda também as possíveis aspirações de García para liderança no espaço Sumar, sobre as quais expressa dúvidas. Para além da figura específica do ministro, Gimeno apresenta a obra como o retrato de uma época em que, na sua opinião, o confronto precede a busca de acordos para avançar para o bem comum.

O volume faz parte de uma coleção de ensaios publicados pela Crónica Global Media sobre responsáveis de saúde que já analisaram a gestão do antigo Ministro da Saúde catalão Toni Comín – ‘Comín, o único agente funerário do modelo de saúde catalão’, de Ignasi Jorro – e da antiga Ministra da Saúde Carmen Montón – ‘Carmen Montón, sem concessões’, de Vicente Climent – ambos disponíveis na Internet. ‘Mónica García, de la marea al chapapote’ está à venda nas livrarias a partir de segunda-feira, 15 de junho, em formato papel, ao preço de 15 euros. Também disponível na Amazon.