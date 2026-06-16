União Europeia reforça apoio digital à Ucrânia para defender ciberataques

O Conselho da União Europeia aprovou a inclusão da Ucrânia na Reserva de Cibersegurança da UE, podendo Kiev ativar o apoio cibernético de emergência de Bruxelas para responder a incidentes de cibersegurança de grande escala, numa altura em que a Rússia tem ameaçado uma guerra eletrónica.

A Reserva de cibersegurança do bloco, criada para auxiliar os Estados-membros, as Instituições, Órgãos e Agências da UE (EUIBAs) gerida pela Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA) “fornece serviços de resposta a incidentes de fornecedores privados de confiança para ajudar a lidar com incidentes significativos ou de grande escala”, pode ler-se em comunicado da Comissão Europeia (CE).

“Ao acolhermos a Ucrânia na Reserva de Cibersegurança da UE, reforçamos as nossas defesas coletivas e reafirmamos o princípio da solidariedade que está no cerne do futuro digital da Europa. Numa altura em que os ciberataques representam um risco constante, a nossa união é o nosso maior trunfo”, refere Henna Virkkunen, vice-presidente Executiva para Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia da Comissão Europeia, citada em comunicado.

Esta decisão visa refletir “a estreita cooperação entre a UE e a Ucrânia e está alinhada com a agenda estratégica de parceria digital” da União.

A Comissão afere que também “faz parte dos esforços mais amplos da Comissão para garantir que a UE e os seus parceiros possam combater as ciberameaças em constante evolução com preparação, resposta rápida e partilha de conhecimentos especializados”.