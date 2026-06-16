Venda da Sicasal aprovada por 80% dos credores com corte de 76,2% na dívida

Mais de 80% dos credores da Sicasal votaram esta terça-feira favoravelmente o plano de insolvência que prevê a venda da empresa à Portral, por 11,5 milhões de euros, e um “corte” de 76,2% na dívida dos credores comuns.

Durante a votação realizada no tribunal de Sintra, apenas a sociedade de recuperação de créditos Camacho Nunes votou contra o plano, ao passo que o município de Mafra absteve-se.

Os restantes credores presentes, representativos de 84,2% dos direitos de voto, votaram a favor.

Só daqui a dez dias deverá ser conhecido o resultado final da votação do plano, uma vez que os credores Novo Banco, Autoridade Tributária, Instituto Financeiro da Segurança Social, Fundo de Contragarantia Mútua e a Transportadora Transvalapa solicitaram voto por escrito a realizar num prazo de dez dias.