Venda da Sicasal aprovada por 80% dos credores com corte de 76,2% na dívida
Mais de 80% dos credores da Sicasal votaram a favor do plano de insolvência e de um "corte" de 76,2% na dívida dos credores comuns.
Mais de 80% dos credores da Sicasal votaram esta terça-feira favoravelmente o plano de insolvência que prevê a venda da empresa à Portral, por 11,5 milhões de euros, e um “corte” de 76,2% na dívida dos credores comuns.
Durante a votação realizada no tribunal de Sintra, apenas a sociedade de recuperação de créditos Camacho Nunes votou contra o plano, ao passo que o município de Mafra absteve-se.
Os restantes credores presentes, representativos de 84,2% dos direitos de voto, votaram a favor.
Só daqui a dez dias deverá ser conhecido o resultado final da votação do plano, uma vez que os credores Novo Banco, Autoridade Tributária, Instituto Financeiro da Segurança Social, Fundo de Contragarantia Mútua e a Transportadora Transvalapa solicitaram voto por escrito a realizar num prazo de dez dias.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Venda da Sicasal aprovada por 80% dos credores com corte de 76,2% na dívida
{{ noCommentsLabel }}