Vinte maiores grupos seguradores europeus cresceram 5% em 2025
Os vinte maiores grupos seguradores da Europa atingiram um volume de prémios de 922.800 milhões de euros em 2025, mais 4,57% do que no ano anterior, revelou um relatório da Mapfre Economics.
Os vinte maiores grupos seguradores da Europa atingiram um volume de prémios de 922.800 milhões de euros em 2025, mais 4,57% do que no ano anterior, num contexto económico complexo, revelou um relatório elaborado pela Mapfre Economics.
O relatório, publicado esta terça-feira, destacou que o setor segurador na Europa manteve um crescimento sólido e sustentado em 2025, com um aumento dos prémios que se apoiou tanto na melhoria da rentabilidade financeira – derivada do ambiente de taxas de juro -, como na evolução positiva dos segmentos de Vida e Não Vida.
Ambos os segmentos, indica o relatório, registaram uma expansão equilibrada de cerca de 4,5%.
No entanto, o crescimento do volume total de prémios nestes segmentos foi, em 2025, inferior ao registado um ano antes, quando cresceu 10,28%, principalmente devido ao segmento Vida, cujo comportamento positivo “esteve muito ligado às taxas de juro”.
O relatório da Mapfre, elaborado com base na informação pública das principais companhias europeias, também revelou que, do ponto de vista da distribuição geográfica dos prémios, em 2025 atingiu-se uma “fase de estabilização” após anos de expansão progressiva.
Isto indica que o peso dos negócios fora do mercado interno das seguradoras e dos seus cinco maiores mercados seguintes situou-se em 13,57%, uma percentagem muito semelhante aos 13,69% do ano anterior.
A dispersão geográfica foi muito superior no ramo Não Vida, onde o peso desses mercados não principais atingiu 23,95%. No ramo Vida, este valor foi de 6,28%.
Os Estados Unidos foram o principal destino da expansão internacional, com mais de 15% dos prémios gerados fora do mercado de origem, especialmente no segmento Não Vida.
Já no ramo Vida, a Itália destacou-se como o maior destinatário do negócio externo das grandes companhias, enquanto os mercados asiáticos ganharam relevância graças ao crescimento da classe média e ao potencial de desenvolvimento do setor na região.
O relatório destacou também que o nível de solvência do conjunto dos grandes grupos seguradores europeus aumentou em 2025, situando-se nos 217,7%, face aos 208,4% do ano anterior.
“Este avanço reflete a existência de um ambiente financeiro mais favorável, com uma evolução das taxas de juro e dos prémios de risco que contribuiu para reforçar os níveis de capital“, lê-se no documento.
O relatório conclui que os resultados de 2025 mostram um “sistema segurador europeu com uma posição de capital sólida e resiliente, apesar do ambiente de incerteza económica”.
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