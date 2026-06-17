5 coisas que vão marcar o dia

Com as atenções voltadas esta quarta-feira para a estreia de Portugal no Mundial de Futebol, a agenda política fica marcada pela audição de vários ministros na Assembleia da República e pelo debate quinzenal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro. É também revelada a inflação na Zona Euro em maio, e a Fed anuncia a sua decisão sobre as taxas de juro.

Portugal estreia-se no Mundial

A seleção portuguesa de futebol estreia-se esta quarta-feira no Mundial 2026 frente à República Democrática do Congo. O jogo começa às 18h, hora de Lisboa, no relvado do Estádio NRG, em Houston, Estados Unidos. O campeonato do mundo, com 48 seleções em disputa, decorre até 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

Debate quinzenal com o primeiro-ministro

Esta quarta-feira, o primeiro-ministro Luís Montenegro regressa à Assembleia da República para o debate quinzenal, precisamente na véspera da discussão parlamentar sobre reforma da lei laboral. Segue-se depois o debate preparatório do Conselho Europeu.

Fed de Warsh anuncia decisão sobre juros

A Reserva Federal dos EUA (Fed) vai anunciar a sua decisão sobre as taxas de juro, após uma reunião de dois dias do Comité Federal do Mercado Aberto, a primeira sob a liderança do novo presidente, Kevin Warsh. Na última reunião, ainda presidida por Jerome Powell, o banco central dos EUA manteve as taxas de juro inalteradas no intervalo 3,50%-3,75%.

Vários ministros ouvidos no Parlamento

Nesta quarta-feira há audições de vários governantes no Parlamento, nomeadamente do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Será igualmente ouvido o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, sobre as divergências relativas à utilização da Base das Lajes. Os titulares das pastas Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e da Administração Interna, Luís Neves também são auscultados na Assembleia da República. Destaque ainda para a audição da Entidade do Tesouro e Finanças (ETF) sobre os resultados das participadas do Estado e a situação económico-financeira do Setor Empresarial do Estado.

Eurostat revela dados da inflação em maio

O Eurostat divulga esta quarta-feira dados sobre a inflação na Zona Euro em maio deste ano. Uma estimativa rápida, apresentada a 2 de junho último pelo Eurostat, indicava uma aceleração da inflação para 3,2%, a reboque do aumento dos preços da energia devido ao conflito no Médio Oriente.