Autarquias

Air Invictus sem autorização? “Só não acontece se condições meteorológicas forem adversas”

  • Lusa
  • 7:45

A três dias do início do festival, Autoridade Nacional da Aviação Civil ainda não autorizou realização do Air Invictus. Apoio de 3,9 milhões do Turismo de Portugal e 1,5 milhões de quatro autarquias.

O vereador da Economia da Câmara de Gaia disse esta quarta-feira que o festival aéreo Air Invictus, que ainda não tem autorização da Autoridade Nacional da Aviação Civil, só não se irá realizar se as condições meteorológicas não o permitirem.

“Só não irá acontecer se as condições meteorológicas forem adversas”, afirmou Fernando Machado durante a reunião pública do executivo municipal, depois de questionado pelo vereador do PS João Paulo Correia sobre a falta de autorização a três dias do arranque do evento.

O vereador contou que a autarquia, liderada pelo social-democrata Luís Filipe Menezes, tem uma equipa que está permanentemente a acompanhar o que está a acontecer. Operadores do Douro já lamentaram que Air Invictus tenha sido montado “pelo telhado”.

A licença para drones já foi emitida e a dos aviões deverá ser emitida um dia antes do evento, que arranca na sexta-feira e se prolonga até domingo no Porto, Gaia, Maia e Matosinhos, destacou.

Fernando Machado revelou que os hotéis e restaurantes de Vila Nova de Gaia estão já todos lotados, o que é “muito relevante” para o concelho.

O investimento da autarquia neste evento, que ultrapassa os 400 mil euros, terá um “efeito multiplicador”, assinalou ainda.

Dizendo que o Air Invictus será o “maior evento em Portugal este ano”, o vereador da Economia frisou que o festival deverá atrair mais de um milhão de pessoas.

A três dias do início do festival, a Autoridade Nacional da Aviação Civil ainda não autorizou a realização do Air Invictus, tendo o promotor apresentado alterações no início da semana passada.

Apesar da falta de autorização, o responsável pela organização do espetáculo garantiu que a sua realização “não está, nem nunca esteve, em causa”.

No final de dezembro, o ministro da Economia, Castro Almeida, estimava, na apresentação do festival, que o Air Invictus poderá gerar uma receita superior a 100 milhões de euros.

O evento conta com um apoio de 3,89 milhões de euros do Turismo de Portugal e 1,5 milhões das câmaras do Porto, Gaia, Matosinhos e Maia.

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Operadores do Douro: Air Invictus foi montado “pelo telhado”

Lusa,

Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) ainda não autorizou a realização do Air Invictus, evento agendado para 19, 20 e 21 de junho no Porto, Gaia, Maia e Matosinhos.