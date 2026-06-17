Aon Portugal nomeia responsáveis para Sales, M&A e Grandes Clientes

A Aon Portugal anunciou esta terça-feira a contratação de três novos profissionais para reforçar as áreas de: Sales, M&A e Transaction Solutions e Grandes Clientes, com as nomeações de Bernardo Sottomayor, Maria Carolina Gonçalves e Vasco Girão Severo.

Vasco Girão Severo assume a Direção Executiva da área de Grandes Clientes. Com experiência acumulada no setor segurador e na consultoria, terá sob a sua responsabilidade a liderança estratégica da equipa dedicada a organizações com perfis de risco complexos, articulando a implementação de soluções alinhadas com os desafios específicos dos clientes.

Na área de M&A e Transaction Solutions, Maria Carolina Gonçalves integra a empresa como Diretora, trazendo uma especialização em assessoria jurídica a investidores em operações imobiliárias e transacionais. A nomeação de Gonçalves vem reforçar a capacidade da Aon em apoiar clientes na identificação e cobertura de riscos fiscais, de litígio e outras contingências associadas a processos de compra e venda de empresas.

Bernardo Sottomayor junta-se à área de Sales com um percurso construído na consultoria estratégica, nomeadamente na EY-Parthenon, onde foi Diretor. A sua experiência em projetos de crescimento e transformação, com passagem pela banca e pelo setor público, posiciona-o para apoiar a aceleração comercial da Aon junto de clientes estratégicos.

As três contratações surgem num momento em que o mercado segurador e de gestão de risco em Portugal enfrenta uma procura crescente por soluções mais integradas, impulsionada pela complexidade do ambiente económico e pelo aumento das operações de M&A no país.

Carlos Freire, CEO da Aon Portugal, enquadrou as contratações como parte de uma estratégia deliberada: a empresa quer “antecipar desafios e apoiar os clientes com soluções cada vez mais integradas, diferenciadoras e orientadas para criação de valor”, afirmou em comunicado.

A Aon opera globalmente como uma empresa de serviços profissionais nas áreas do risco, reforma e saúde. De acordo com a Aon, possui cerca de 50.000 colaboradores em 120 países.