APS realiza formação dedicada aos desafios das PFAS para os seguros
Os impactos das substâncias per- e polifluoroalquiladas (PFAS) na saúde, no ambiente e no setor segurador estarão em destaque neste curso da Associação Portuguesa de Seguradores.
A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), com o Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS (CASA), anunciou a realização do curso “O Risco das PFAS: Saúde, Ambiente e Responsabilidade”, que irá decorrer no dia 26 de junho, entre as 09h30 e as 12h30, de forma online.
Integrado no ciclo de formação “Novos riscos com impacto nos seguros”, este curso tem como objetivo “sensibilizar” os profissionais do setor para a relevância das substâncias per- e polifluoroalquiladas (PFAS), “analisando os seus impactos ambientais e para a saúde humana, bem como as potenciais consequências para a atividade seguradora e resseguradora”, explica a APS.
Este curso destina-se a trabalhadores de seguradoras, resseguradoras, bem como a juristas, advogados e juízes.
A lecionar esta formação estão Wolfgang-Ferdinand Schultz, Head of Casualty Treaty Reinsurance for Continental Europe da Howden Re, bem como Patrick Roder, Head Casualty Treaty Underwriting EMEACUO P&C Reinsurance da Swiss Re, e ainda Rita Müller, Head of Claims Western and Southern Europe (WSE) & Middle East and Africa (MEA) da Swiss Re.
O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão disponíveis no site da Associação Portuguesa de Seguradores. Para aceder, carregue aqui.
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APS realiza formação dedicada aos desafios das PFAS para os seguros
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