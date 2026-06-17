Base da Easyjet em Faro faz cinco anos e “voa” para novo recorde de passageiros

⚡ ECO Fast A Easyjet planeia aumentar em 3% a capacidade de voos para o aeroporto de Faro neste verão, totalizando 1,7 milhões de lugares disponíveis.

O Algarve é o quinto maior destino da Easyjet, que já transportou quase 27 milhões de passageiros desde o início das operações em Faro, contribuindo com mais de oito mil milhões de euros para a economia local.

A operação da Easyjet em Faro é altamente sazonal, com mais de 80% do tráfego concentrado entre abril e outubro, enquanto o inverno apresenta apenas 400 mil passageiros.

A Easyjet vai crescer 3% no número de lugares em voos para o aeroporto de Faro neste verão, aumentando a capacidade para 1,7 milhões de pessoas, provenientes de 18 rotas internacionais, a mais recente das quais é Newcastle. A companhia continua sem interesse em ligar aeroportos nacionais ao Algarve, assegura, ao ECO/Local Online, o country manager, José Lopes.

O Algarve é o quinto maior destino da companhia nas operações de verão, após quatro aeroportos espanhóis, e “liderou a recuperação rápida da Easyjet no pós-pandemia”, afirma José Lopes, num encontro com a imprensa em Faro. Um fator de destaque quando, segundo explica, Portugal marcou o regresso da low-cost aos céus após o confinamento.

Desde que iniciou a ligação ao Aeroporto Internacional Gago Coutinho, a low cost laranja – cor que a levou a desenvolver um concurso entre passageiros envolvendo o fruto tradicional do Algarve, com oferta de voos a quem aterra em Faro – já transportou quase 27 milhões de passageiros. Ao longo dos 27 anos de utilização da pista da capital algarvia, a EasyJet já contribuiu com mais de oito mil milhões de euros para a economia da região, assegura o responsável da companhia em Portugal.

Com mais de 80% do tráfego a realizar-se nos sete meses entre abril e outubro, considerado como verão, e apenas 400 mil dos 2,1 milhões de passageiros no período de inverno, a operação da Easyjet em Faro é a mais sazonal, admite, ao ECO/Local Online, o country manager da companhia.

Já no Porto e Lisboa, a operação decorre em pleno durante todo o ano, a Norte com incidência de “emigrantes da diáspora portuguesa tradicional, essencialmente centro en norte de Portugal”, e “a nova emigração a partir da crise económica de 2007, que foi mais da grande Lisboa para a grande Londres”, caracteriza José Lopes. “Em Lisboa temos um tráfego emigração que gera tráfego o ano todo”. A isto junta-se o tráfego turístico e de eventos.

Quanto à Madeira, onde a low cost britânica é líder (além de Lisboa e Porto, voa desde 11 destinos internacionais), um terço dos passageiros é constituído por residentes.

Quase três décadas após o início de operação em Faro, ocorrida um ano após a chegada da companhia a Portugal – “somos filhos do Gil”, diz José Lopes, em alusão à mascote da exposição mundial do final do século em Lisboa, a Expo 98 – a companhia, que inicialmente voava para o Algarve ainda com uma das suas outras marcas, tem quatro aviões baseados durante o Verão. A estes, acrescem cinco que operam todo o ano. No Algarve, o fluxo de passageiros “é praticamente só lazer”, explica.

Além dos quatro aviões baseados no Algarve no verão, a Easyjet tem sete aviões baseados no Porto (o último dos quais desde maio), a que acrescem nove em Lisboa, num total nacional de 20 aeronaves.