Benfica bloqueia americanos e SAD mergulha 3% em bolsa para mínimos de abril
Fundo norte-americano EEP desistiu de comprar uma fatia da Benfica SAD após o clube travar o negócio, e as ações negoceiam agora abaixo dos 7 euros pela primeira vez desde 27 de abril.
As ações da Benfica SAD negoceiam esta quarta-feira em queda sob pressão da desistência dos norte-americanos da Entrepreneurial Equity Partners (EEP), o fundo liderado por Tim Leiweke, de avançar com a aquisição de 16% do capital da sociedade desportiva benfiquista.
Os títulos chegaram a cair 4% esta manhã, tocando nos 6,72 euros, o nível mais baixo registado desde 27 de abril. Atualmente, as ações seguem a ceder 3,14% para os 6,78 euros.
A participação em causa pertence a José António dos Santos, empresário do setor avícola conhecido por “Rei dos Frangos”, que tinha em curso a negociação da venda da sua fatia na SAD do clube da Luz.
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A operação acabou por não se concretizar após a Benfica SAD exercer um direito que lhe permite bloquear a transferência de ações para entidades externas ao universo do clube, travando assim a entrada dos investidores americanos na estrutura acionista.
A renúncia da EEP à compra representa um revés para o processo de abertura do Benfica a capital privado internacional, que havia gerado expectativas nos mercados nas últimas semanas.
O impacto na cotação das ações é expressivo quando comparado com os máximos históricos registados há pouco mais de um mês e meio. A 29 de abril, as ações da Benfica SAD chegaram a negociar no valor recorde de 8,16 euros, o que significa que, desde esse pico, os títulos já perderam cerca de 17% do seu valor em bolsa.
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