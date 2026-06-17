Benfica defronta suíços do St. Gallen na segunda pré-eliminatória da Liga Europa

O Benfica vai defrontar os suíços do St. Gallen na segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Europa estão marcados para 23 e 30 de julho, com o Benfica a receber o conjunto helvético no jogo da segunda mão.

Os ‘encarnados’, terceiros classificados da última I Liga portuguesa e três vezes finalistas da segunda competição europeia de clubes, vai tentar chegar à fase de liga da Liga Europa, na qual já está o Torreense, vencedor da Taça de Portugal.

Sporting de Braga defronta Zeleznicar Pancevo na Liga Conferência

Quanto ao Sporting de Braga vai defrontar os sérvios do Zeleznicar Pancevo na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência de futebol, ditou o sorteio hoje realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência estão marcados para 23 e 30 de julho, com o Sporting de Braga a receber o Zeleznicar Pancevo no encontro da segunda mão.

Os ‘arsenalistas’, quartos classificados da última I Liga portuguesa e semifinalistas da última Liga Europa, vão ter de ultrapassar três pré-eliminatórias para chegarem à fase de liga da Liga Conferência.