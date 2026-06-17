CA Crédito Agrícola PAY: Conheça o negócio tão bem como os clientes

A crescente digitalização do mercado e o domínio de fintechs tem levado a que os pequenos negócios enfrentem um paradoxo. Os donos conhecem os clientes pelo nome, sabem quem prefere o café sem princípio, quem paga sempre com cartão e quem nunca traz moedas. Mas quando chega a hora de gerir pagamentos, faturação e dados de vendas, muitas vezes falta essa mesma clareza e controlo.

É para responder a este desafio que o Crédito Agrícola apresenta o CA Crédito Agrícola PAY, a nova marca umbrella do banco para soluções de aceitação de pagamentos. O objetivo é unificar e modernizar a oferta, criando um ecossistema simples e integrado que acompanhe o dia a dia das PME portuguesas.

Entre as maiores vantagens desta solução estão a simplicidade e a flexibilidade, uma vez que dá uma maior opção de pagamento aos clientes, credita o montante das vendas, diretamente na conta do vendedor, após efetuar o fecho contabilístico do TPA, e reduz o trabalho administrativo.

Duas soluções, um ecossistema

O CA Crédito Agrícola PAY divide-se em duas vertentes complementares: o CA Crédito Agrícola PAY online, para pagamentos digitais, e o CA Crédito Agrícola PAY smart, para transações presenciais. Apesar de todas elas seguirem a lógica de permitir que lojas e pequenas empresas aceitem pagamentos em qualquer contexto, sem complicações, há algumas diferenças entre si:

CA Crédito Agrícola PAY : O CA Crédito Agrícola PAY terá um TPA fixo , baseado em comunicações da rede fixa, para quem necessita de interligar o sistema de pagamentos com um sistema de faturação, mas também terá um TPA Móvel , que oferece total mobilidade, baseado em comunicações móveis, suportadas por uma linha GPRS/GSM, que vão até onde for o seu negócio . Esta solução permite-lhe aceitar transações com cartões nacionais da marca Multibanco e, em complemento, um serviço completo de aceitação de pagamentos com cartões das marcas Mastercard e Visa, nas vertentes débito e crédito, nacionais ou estrangeiros.

: O CA Crédito Agrícola PAY terá um , baseado em comunicações da rede fixa, para quem necessita de interligar o sistema de pagamentos com um sistema de faturação, mas também terá um , que oferece total mobilidade, baseado em comunicações móveis, . Esta solução permite-lhe CA Crédito Agrícola PAY online : Esta solução adequa-se, principalmente, a negócios com encomendas online a crescer . Permite-lhe aceitar os principais métodos de pagamento – Mastercard, Visa, MB WAY, referência MB, Apple Pay e Google Pay . Além disso, dispõe de um backoffice para os comerciantes acederem aos detalhes agregados das transações , em tempo real e numa lógica omnicanal, permitindo gerir pagamentos e devoluções e analisar o negócio de forma mais precisa. Permite, também, a instalação e implementação rápida nas principais plataformas de comércio eletrónico, como WooCommerce, Shopify , entre outras. E ainda disponibiliza a API de tokenização, que permite ao comerciante gerar e armazenar um Token de cartão , desencadeando pagamentos recorrentes e a possibilidade do consumidor pagar serviços com subscrição.

: Esta solução adequa-se, principalmente, a . Permite-lhe . Além disso, dispõe de um , em tempo real e numa lógica omnicanal, permitindo gerir pagamentos e devoluções e analisar o negócio de forma mais precisa. Permite, também, a , entre outras. E ainda , desencadeando pagamentos recorrentes e a possibilidade do consumidor pagar serviços com subscrição. CA Crédito Agrícola PAY smart: Esta opção, orientada para transações presenciais, além de aceitar os principais métodos de pagamento, tem um terminal Android que centraliza todas as necessidades do seu negócio e permite a instalação de diversas aplicações num só dispositivo.​ Isto permite uma gestão integrada e simplificada do negócio, já que, num só dispositivo, é garantida a criação de utilizadores com autorizações, recebimento de gratificações, possibilidade de devolução remota de uma transação, e emissão de talões digitais com envio por email . Tem também a p ossibilidade de faturação integrada com os principais parceiros no mercado, através da SIBS store, onde poderá descarregar a sua app parceira de faturação, na qual recebe pagamentos e emite faturas, num só dispositivo. Esta solução permite-lhe ainda receber relatórios sobre o seu negócio, através do Portal de Backoffice, que lhe dará uma visão integrada e omnicanal, com foco no estado das transações efetuadas.

Ao tornar os pagamentos mais simples, o Crédito Agrícola ambiciona impulsionar o crescimento de lojas e PME através da confiança, segurança e acessibilidade. A ideia é que o crescimento de uma PME não implique perder o toque pessoal que distingue os pequenos negócios.

A solução CA Crédito Agrícola PAY não se prende, por isso, a ser apenas uma solução de pagamentos tecnológica altamente eficiente. O principal objetivo é ser uma solução que liga ativamente negócios e pessoas. Novos clientes todos os dias, sim. Mas os de sempre, tratados como sempre.