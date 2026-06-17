Costa faz “breves contactos diplomáticos” para abrir comunicação com Rússia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, já iniciou “breves contactos a nível diplomático para abrir canais de comunicação” com a Rússia, face a futuras negociações de paz com a Ucrânia, indicaram esta quarta-feira fontes europeias.

“Nas últimas semanas, foram realizados breves contactos ao nível diplomático para abrir canais de comunicação, mas não foi discutida qualquer questão de fundo“, referiu um alto funcionário europeu à agência Lusa.

Na véspera de uma reunião do Conselho Europeu marcada pelo reforço do apoio à Ucrânia, para fortalecer a posição ucraniana face à russa, a mesma fonte realçou que, em qualquer cenário futuro, a União Europeia (UE) “tem interesses específicos que terão de ser defendidos”.

“Por isso, é importante manter canais diplomáticos estabelecidos com a Rússia. A UE não é uma mediadora, apoia a Ucrânia nos seus esforços para alcançar uma paz justa e duradoura“, salientou, numa altura em que se intensificam os esforços em torno de um eventual processo de paz em solo ucraniano e cresce o debate sobre futuras negociações.

Lembrando que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou à UE para assumir um papel mais ativo na criação das condições que facilitem as negociações de paz, a mesma fonte adiantou que, nas últimas semanas, o antigo primeiro-ministro português “tem coordenado estreitamente com os líderes europeus um possível envolvimento com a Rússia e os temas a discutir quando chegar o momento adequado”.

Esta informação surge num momento em que se intensificam as conversações internacionais sobre possíveis negociações de paz na Ucrânia e aumenta o debate sobre qual deverá ser o papel da UE nesse processo, incluindo quem poderá representar os interesses europeus em eventuais contactos diplomáticos com a Rússia.