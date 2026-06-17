CSD destina 29,4 milhões ao desporto espanhol com fundos gerados pelos clubes da LALIGA

O Conselho de Ministros autorizou nesta terça-feira o apelo a uma ajuda no valor de 29,4 milhões de euros, com a qual o Conselho Superior do Desporto (CSD) reforçará o pagamento das contribuições para a Segurança Social dos atletas de alto nível e apoiará a preparação de atletas e treinadores que representem Espanha em competições internacionais.

Esta medida permitirá ao CSD utilizar o principal instrumento de apoio a atletas de alto nível, reunindo ajuda para a proteção social, programas para promover a preparação e o reconhecimento dos resultados desportivos.

“Quando um atleta compete com a camisola espanhola, por trás dela há anos de esforço, sacrifício e dedicação. E a obrigação das instituições é acompanhar esse esforço e oferecer as melhores condições possíveis para que este possa ser desenvolvido”, disse Milagros Tolón, Ministro da Educação, Formação Profissional e Desporto, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

LOS ANGELES 2028

O investimento aprovado irá consolidar a cobertura abrangente para atletas de alto nível no ciclo olímpico e paralímpico atual até Los Angeles 2028, garantindo tanto a sua proteção social como os recursos necessários para enfrentar a preparação desportiva e o desenvolvimento de carreira com garantias.

Para tal, o CSD apelará a apoio para as contribuições da Segurança Social de atletas de alto nível e apoio a resultados desportivos e bolsas de preparação desportiva, consolidando os programas Seleção Elite e Seleção Estratégica Equipa Espanha.

TRÊS LINHAS DE AÇÃO

A primeira linha de ajuda será dotada com até três milhões de euros e será usada para financiar as contribuições para a Segurança Social de atletas de alto nível. Esta medida permitirá cobrir as taxas correspondentes a atletas profissionais, trabalhadores independentes ou beneficiários de acordos especiais para atletas de alto nível.

A segunda terá um fundo máximo de 13,9 milhões de euros para atletas e treinadores das modalidades incluídas no programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028. Estão incluídas bolsas para os resultados obtidos em competições internacionais durante 2025 e as bolsas CSD Team Spain-ADO e CSD Team Spain Transition, destinadas a acompanhar atletas durante a preparação desportiva e no momento da sua reforma da competição.

A terceira linha de ajuda, dotada com até 12,5 milhões de euros, destina-se às federações desportivas espanholas para o desenvolvimento dos programas Equipa Espanha Elite e Equipa Estratégica da CSD, visando maximizar o desempenho dos atletas com opções de sucesso internacional e reforçar as modalidades com elevado potencial de projeção externa.

“Os sucessos desportivos não são improvisados. Exigem planeamento, estabilidade e apoio público”, disse Tolón, antes de acrescentar: “Por trás de cada medalha há milhares de horas de treino, equipas técnicas, federações comprometidas e também uma política desportiva capaz de acompanhar os nossos atletas ao longo das suas carreiras.”

CLUBES DE FUTEBOL

Os 29,4 milhões de euros alocados a estas três linhas de ajuda provêm das receitas geradas pela comercialização dos direitos audiovisuais dos clubes profissionais de futebol da LaLiga.

De acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 5/2015, parte destes recursos é alocada ao CSD para financiar os sistemas públicos de proteção social de atletas de alto nível e o apoio dirigido a atletas e treinadores que representam Espanha em competições internacionais.

Graças a este mecanismo, o Governo de Espanha reinveste no sistema desportivo os recursos gerados pelos clubes profissionais de futebol para reforçar o desporto de alto nível e garantir maior proteção para aqueles que contribuem para projetar a imagem e o prestígio do país no mundo.