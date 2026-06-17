Ex-adjunto da ministra da Justiça acusado de 7.986 crimes sexuais relacionados com crianças

O Ministério Público acusou o ex-adjunto da ministra da Justiça Paulo Abreu dos Santos de 7.986 crimes sexuais relacionados com crianças, avançou a CNN Portugal. O arguido foi detido em dezembro, após a Polícia Judiciário ter procedido a diversas buscas, tendo descoberto mais de 500 ficheiros de crianças a serem abusadas – entre os 4 e 14 anos -, incluindo vídeos de atos com menores praticados pelo próprio. Desde então encontra-se em prisão preventiva.

Segundo o despacho de acusação, do total de crimes, 7.095 são por posse e partilha de imagens e vídeos de abusos e pornografia de menores; 889 por imagens que o ex-adjunto tirou de um rapaz de 10 anos que conheceu num templo religioso; e dois crimes de abusos sexuais que praticou sobre esse rapaz no templo.

O Ministério Público acredita que Paulo Abreu dos Santos começou a utilizar em 2021 diversas plataformas para aceder a conteúdos de pedofilia, como a Telegram, Viber e Signal. Segundo refere a CNN, acedeu através de 13 grupos de conversação, alguns com nomes como “kids boys only” ou “vídeos de chicos”. Recorde-se que o arguido foi apanhado numa investigação internacional que nasceu nos Estados Unidos da América.