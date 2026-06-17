FEINDEF 27 acelera a sua comercialização e já ultrapassa em 25% a área total da edição anterior, um ano após a feira

Um ano após a celebração do FEINDEF 27, a Feira Internacional de Defesa e Segurança de Espanha mantém um ritmo sólido de comercialização, superior ao das edições anteriores nesta mesma fase. A feira já ultrapassa em 25% a área total ocupada pela FEINDEF 25%, um valor que reforça a sua atratividade num contexto de crescimento na indústria da defesa e segurança.

Tem como objetivo de consolidar uma nova fase de crescimento e reforçar a sua posição como ponto de encontro internacional para instituições, indústria e profissionais na área da defesa e segurança.

Neste contexto, o FEINDEF 27 espera ultrapassar os 89.000 m² de área total de superfície, o que representa um crescimento de 46% em comparação com 2025, expandindo a sua capacidade para acomodar tanto grandes grupos industriais como novas empresas no ecossistema.

O progresso no marketing também se traduz numa evolução positiva na composição do tecido de exposição. Atualmente, 37% dos expositores confirmados são novas adições, refletindo a capacidade da feira para atrair novos intervenientes estratégicos. Destes, 26% correspondem a empresas internacionais, reforçando a dimensão global da FEINDEF e o seu papel como plataforma de diálogo, cooperação e geração de oportunidades a nível internacional.

Este dinamismo é combinado com um elevado nível de lealdade entre as empresas participantes em edições anteriores. Uma parte significativa das empresas que repetiram a sua participação aumentou a área de superfície contratada para a edição de 2027 em cerca de 30%, o que reflete a confiança na feira como ambiente de visibilidade, posicionamento e desenvolvimento de negócio.

Este comportamento está em linha com as expectativas recolhidas após a última edição, na qual 86% das empresas participantes manifestaram a intenção de voltar a participar, consolidando a FEINDEF como um ambiente valioso para a indústria.

“O progresso da comercialização do FEINDEF 27 confirma que a feira se estabeleceu como uma plataforma de referência para a indústria, instituições e capacidades no campo da defesa e segurança. Não estamos apenas a falar de crescimento em volume, mas também de uma evolução na qualidade do ecossistema que reúne, que é cada vez maior, diverso e com uma clara vocação internacional. O nosso objetivo é continuar a construir um espaço útil, capaz de gerar oportunidades reais de colaboração, promover alianças estratégicas e contribuir para o desenvolvimento de uma indústria moderna, inovadora e competitiva”, explicou o presidente da Fundação Feindef, Ángel Olivares.

CRESCIMENTO SUSTENTADO

A evolução do FEINDEF 27 é apoiada pela trajetória de crescimento sustentado da feira nas suas últimas edições. A FEINDEF 25 ultrapassou os 43.000 visitantes profissionais, reuniu quase 630 empresas expositoras e foi representada de 68 países, consolidando-se como uma das principais reuniões do setor.

O crescimento registado em indicadores-chave como espaço de exposições, participação empresarial e internacionalização reflete a consolidação da FEINDEF como principal ponto de encontro para o setor da defesa e segurança em Espanha e um dos marcos na Europa.