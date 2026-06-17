França X Senegal torna-se o segundo jogo mais visto do Mundial

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo que opôs França e Senegal — no MetLife Stadium perante 80.545 espetadores — terminou com a vitória dos franceses com 3-1. Em Portugal, o encontro foi acompanhado, em média, por 1.430.358 telespectadores, com a transmissão dividida entre RTP1, Sport TV 1 e a Sport TV 5 — de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

Transmitido às 20h, o jogo entra na tabela dos mais vistos do Mundial, até ao momento. Ocupa o segundo lugar, ligeiramente abaixo do jogo de estreia do Mundial, que reuniu 1.489.399 telespectadores entre TVI, Sport TV 1 e Sport TV 5.

Na LiveModeTV, a transmissão do jogo completo conta com 1.092.131 visualizações, de acordo com os dados visualizados pelo +M. Analisando os dados da Playboard, plataforma de análise de dados de canais do Youtube, a emissão da LiveModeTV obteve um pico de 209.066 visualizações pelas 21h40. Ao longo do dia, a emissão em direto da LiveMode obteve uma média de 76.163 visualizações.

Voltando à televsão linear, o jogo menos visto do dia foi confronto entre Irão e Nova Zelândia, pelas 02h, emitido pela Sport TV 5. Contou com uma audiência média de 9.356 telespectadores. O jogo menos visto deste Mundial continua a ser, neste momento, o Qatar X Suiça — que alcançou uma audiência de 3.377 telespectadores na Sport TV 5.



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Nos primeiros seis dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada de cinco milhões e 251 mil telespectadores. A TVI captou 26% dos telespetadores sintonizados nos jogos — o que corresponde a cerca de 1 milhão e 372 mil indivíduos. A Sport TV 5 captou 25% da audiência — cerca de 1 milhão e 281 mil indivíduos –, a RTP 1 conta com 23% — 1 milhão e 206 mil — , a SIC reuniu 15% de audiência — 807 mil, e a Sport TV 1 captou os restantes 11% — 586 mil.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (60%), face aos 40% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 52% do total.

O torneio prosseguiu esta quarta-feira, 17 de junho, com os jogos Argentina X Argélia (02h), Áustria X Jordânia (05h), Portugal X Congo DR (18h) e Inglaterra X Croácia (21h).

Recorde o calendário completo, aqui. Caso queira explorar onde pode ver o Mundial ao ar livre, consulte aqui.