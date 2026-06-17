Gigante alimentar Nestlé despede 88 trabalhadores em Portugal

A Nestlé vai cortar 88 postos de trabalho em Portugal, número que corresponde a cerca de 3% dos mais de três milhares de funcionários que tem no país, segundo revelou a empresa à RTP/Antena 1. A decisão surge no âmbito do que a multinacional alimentar descreve como uma “revisão organizacional”, após ter comunicado no ano passado que iria cortar 16 mil postos de trabalho a nível global até 2027.

“Em abril, a empresa comunicou aos trabalhadores que este processo terá um impacto estimado em 88 postos de trabalho, cerca de 2,79% do total de 3.147 postos de trabalho da Nestlé em Portugal (março 2026), ao longo dos próximos 18 meses”, afirmou fonte oficial da empresa.

Desconhece-se, contudo, a distribuição dos despedimentos entre as fábricas do Porto e de Avanca, em Estarreja (distrito de Aveiro), as delegações na Madeira e nos Açores, o centro de distribuição de Avanca e a sede em Linda-a-Velha, em Oeiras (distrito de Lisboa).

Além disso, o tipo de acordo que a empresa pretende alcançar também fica por esclarecer. A Nestlé sublinha apenas que os trabalhadores afetados no país são “informados individualmente, num processo conduzido com respeito, transparência e em conformidade com a legislação laboral portuguesa”.