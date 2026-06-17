Gómez-Acebo & Pombo assessora Gategroup na aquisição do controlo exclusivo da Cateringpor

A Gómez-Acebo & Pombo (“GA_P”) assessorou o Gategroup na aquisição do controlo exclusivo da Cateringpor, empresa de catering aeronáutico com sede em Lisboa. O Gategroup (gategroup Holding AG e as suas afiliadas) é um fornecedor global de serviços de catering aéreo, vendas a bordo e de produtos e serviços no setor da hospitalidade. A Cateringpor era, até à consumação da operação, participada pela Gate Gourmet Switzerland Holding GmbH e pela TAP Air Portugal, sendo esta última o seu acionista maioritário.

A operação decorreu no âmbito de um processo de concurso público para a venda de uma participação maioritária no capital da Cateringpor, incluindo também a definição das condições contratuais para a prestação de serviços de catering pela empresa à TAP. Este desinvestimento integra os compromissos assumidos no plano de reestruturação da TAP aprovado pela Comissão Europeia em 2021.

A equipa da Gómez-Acebo & Pombo que participou nesta operação foi liderada por Mafalda Barreto, sócia da área de Mercantil, e contou com a participação de Ana Luísa Guimarães, sócia de Público e Sectores Regulados, Joaquim Caimoto Duarte, counsel de Concorrência e Direito da União Europeia e Leonor Rocha, associada sénior de Mercantil.