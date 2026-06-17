Governo vê “luz ao fundo do túnel” nos aeroportos com filas no controlo de passageiros

O ministro da Administração Interna disse esta quarta-feira que a situação nos aeroportos portugueses está a melhorar, referindo que começa agora “a ver-se a luz ao fundo do túnel”.

“Há muitos dias a esta parte que a operação das nossas fronteiras corre bem, 40 minutos, 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos” [de tempo de espera], disse hoje Luís Neves no Parlamento, onde esta a ser ouvido, acrescentando que, no passado fim de semana, houve “um problema” durante “um momento” relacionado com “uma questão digital e que não foi imputável a Portugal”, mas sim a partir de Bruxelas.

O ministro garantiu que o Governo está “a trabalhar no sentido de recuperar” e que a operação montada nos aeroportos para acabar com as filas no controlo de passageiros “tendencialmente vai correr bem”.

“Depois de muito tempo apreensivos, estamos agora a começar a ver a luz ao fundo do túnel”, disse Luís Neves.

O novo sistema europeu de controlo de fronteiras, denominado Sistema de Entradas/Saídas (EES, sigla em inglês), entrou em funcionamento em outubro de 2025 de forma faseada em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

O EES está a funcionar a 100% desde o passado dia 10 de abril e desde então, segundo a PSP, a Polícia de Segurança Pública tem recorrido à suspensão parcial da recolha dos dados biométricos em “circunstâncias excecionais”, nomeadamente quando “o tempo de espera num posto de fronteira aérea se torne excessivo”.

Para diminuir as filas de espera dos passageiros de fora do espaço Schengen, desde o final de maio que o aeroporto de Lisboa foi reforçado com meios humanos e técnicos no controlo de fronteiras.

“Já houve agora um reforço de meios, temos mais boxes a funcionar, temos mais e-gates a funcionar, temos mais elementos a dar apoio nas fronteiras, estamos articulados com a ANA, temos reunido todas as semanas para fazer um ponto de situação daquilo que se passa” disse Luis Neves.

O ministro acrescentou ainda que 360 polícias vão ser colocados nos aeroportos a partir de 03 de julho.