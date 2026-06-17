Grupo Albia apresenta o novo júri dos seus Prémios de Sustentabilidade

O Grupo Albia anunciou os membros do júri para a terceira edição dos Prémios de Sustentabilidade Albia, que visam reconhecer projetos e iniciativas que contribuam para um futuro mais responsável, humano e sustentável.

Como relatou, o júri combina a experiência de profissionais de prestígio reconhecido que já participaram em edições anteriores com novas adições “que trarão uma visão enriquecida ao concurso”. Entre os membros que repetem estão Alejandro Quinzán, secretário-geral da Associação Nacional de Serviços Fúnebres (Panasef); Ana María López de San Román, Diretora de Ética, Sustentabilidade e Alianças no ILUNION; Susana Posada, consultora estratégica para Sustentabilidade, Comunicação e Reputação, e Carlos Gallego, diretor de Sustentabilidade, Comunicação e Marketing do Grupo Albia. O júri é completado por María Teresa Díaz, Diretora de Sustentabilidade do Grupo Santaluzia; Carlos Arango, Diretor-Geral da DIRSE, e Alba Pantoja, representante da Forética.

Carlos Gallego salientou que “esta edição traz novidades muito interessantes, como a categoria internacional, que levarão iniciativas de desenvolvimento para além das nossas fronteiras. Para podermos avaliar todas as candidaturas com o mais alto nível de experiência e detalhe, formámos um júri apoiado por profissionais-chave que participaram em edições anteriores e por novas adições que trarão perspetivas frescas e complementares”.

Entre as principais novidades desta edição está a categoria internacional, que tornará as iniciativas sustentáveis desenvolvidas fora de Espanha visíveis e que podem servir de inspiração ou ser aplicáveis ao setor funerário. As candidaturas podem ser submetidas até 17 de julho de 2026. Toda a informação sobre participação e as bases legais está disponível em ‘www.premiosalbiasostenibilidad.com‘.