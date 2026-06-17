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Herdeiro dos Ray-Ban procura financiamento para ser o maior acionista da empresa

 Lina Santos,

Leonardo Maria Del Vecchio pretende deter 37,5% da holding familiar.

Leonardo Maria del Vecchio, chief strategy officer da Essilor Luxottica e herdeiro do fundador da Ray-Ban

Leonardo Maria Del Vecchio, filho do fundador da EssilorLuxottica, atual Chief Strategy Officer da empresa e presidente da Ray-Ban, procura financiamento para uma operação de dez mil milhões de euros na Delfin, a holding familiar, visando tornar-se o sócio maioritário.

O plano de Leonardo Maria Del Vecchio é deter 37,5% da holding familiar, através da compra das participações dos irmãos Luca e Paola. A Delfin é a maior acionista da EssilorLuxottica, o maior grupo de ótica do mundo, avaliado em 100 mil milhões de dólares, que detém participações na Generali, no Monte dei Paschi e no UniCredit.

As negociações com o consórcio bancário terão abrandado nas últimas semanas, num contexto marcado pela oferta de 30 mil milhões de euros da Intesa Sanpaolo sobre o Monte dei Paschi. As partes ainda não terão fechado os termos da operação, incluindo o pacote de garantias, segundo o jornal italiano La Stampa.

Perante o impasse, a Lmdv Capital terá iniciado contactos com investidores institucionais de private credit, incluindo a Apollo Global Management. O crédito privado poderia permitir maturidades de cinco a sete anos, face aos 18 meses associados ao crédito bancário tradicional, segundo fontes citadas pela Reuters.

Algumas instituições do consórcio original continuariam em negociações, incluindo o UniCredit, enquanto o BNP Paribas terá saído do processo. A Reuters refere ainda a eventual sindicação de tranches menores a quatro bancos europeus – Deutsche Bank, BBVA, Banco BPM e Société Générale – sem excluir a entrada de outros bancos na fase final.

A Luxottica fundiu-se em 2018 com a francesa Essilor. Juntas constituem a EssilorLuxottica e detêm marcas como a Ray-Ban, Oakley, Persol ou Oliver Peoples. Controlam também licenças de marcas como Chanel, Prada, Armani e Versace.

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