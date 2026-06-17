Defesa

Kubilius critica concentração de compras nas grandes empresas de defesa

  • Tiago Martins d'Oliveira
  • 15:21

O comissário da Defesa da Europa pediu aos Estados-membros que reduzam o peso das maiores empresas de defesa nos contratos militares, dando mais espaço a startups e PME europeias.

O comissário europeu de Defesa, Andrius Kubilius, apelou aos Estados-membros para que limitem o domínio de mercado das maiores empresas de defesa europeias, argumentado que as preferências nacionais nas aquisições de equipamento militar estão a retardar o crescimento de startups e empresas mais pequenas inovadoras.

O comissário europeu alertou que o mercado europeu do setor continua altamente concentrado, uma vez que os maiores grupos de defesa detêm a maior fatia das aquisições governamentais, comparativamente com os Estados Unidos.

“Nos Estados Unidos, apenas 40% das aquisições são destinadas às dez maiores empresas de defesa. Aqui na Europa, esse percentual fica entre 67% e 90% para a Alemanha, Polónia e Reino Unido”, afirmou Andrius Kubilius durante a feira de defesa Eurosatory, em Paris, citado pelo Euractiv.

Para Kubilius, as isenções às regras de contratação pública contribuíram para a criação de 27 mercados nacionais de defesa ao invés de um mercado comum, dificultando a entrada e expansão de startups e PME no ecossistema europeu.

“As adjudicações diretas podem ser necessárias para garantir a segurança. Mas elas tornaram-se regra. E isso é um desequilíbrio. Estamos orgulhosos das nossas empresas líderes, mas as startups e PME também precisam de espaço e oportunidades“, sublinhou, citado pelo site noticioso.

O político lituano voltou a vincar que a União Europeia deveria integrar tanto as forças armadas da Ucrânia como a sua indústria de defesa na futura arquitetura de segurança do Velho Continente, acrescentando que o conflito com a Rússia exponenciou o desenvolvimento de drones e outras tecnologias.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Kubilius critica concentração de compras nas grandes empresas de defesa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

NATO é “indispensável” para a segurança europeia

Tiago Martins d'Oliveira, Lusa,

António Costa diz que uma NATO "mais forte" é indispensável para a segurança europeia, enquanto Andrius Kubilius defende que o grupo E5 deve liderar a nova União Europeia da Defesa.