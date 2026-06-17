Lay-off simplificado garantiu salários a 5.686 trabalhadores de empresas afetadas pelas tempestades.

O ministro da Economia disse hoje no Parlamento que o regime de lay-off simplificado criado após as tempestades do início do ano abrangeu mais de 600 empresas e garantiu salários a 5.686 trabalhadores.

Nos concelhos em que foi decretada calamidade, os trabalhadores em lay-off receberam a totalidade do salário bruto até ao limite de três salários mínimos, ou seja, 2.760 euros.

Ainda em declarações hoje na comissão parlamentar de Reforma do Estado e Poder Local, Castro Almeida disse que os incentivos à manutenção de postos de trabalho abrangeram 3.531 trabalhadores num valor de 45 milhões de euros.

Já quanto às isenções de descontos para a Segurança Social, disse que beneficiou mais de 11.800 trabalhadores dependentes e mais de 4.000 trabalhadores independentes.

Sobre os apoios às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e equiparadas, foram apoiadas 197 instituições, afirmou o ministro da Economia.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos superiores a cinco mil milhões de euros.