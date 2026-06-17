Muda o líder, mas não os juros. Fed arranca era Warsh com prolongar da pausa

⚡ ECO Fast A Reserva Federal dos Estados Unidos manteve as taxas de juro inalteradas entre 3,5% e 3,75%, prolongando a pausa iniciada em janeiro.

A decisão era esperada pelos analistas, com a Fed a destacar um crescimento sólido da atividade económica, apesar da incerteza global.

As novas projeções indicam um aumento das taxas até 2026, com a inflação revista em alta, refletindo perturbações na oferta.

Na estreia do chair Kevin Warsh à frente das reuniões da Reserva Federal (Fed), o banco central dos Estados Unidos manteve inalteradas as taxas de juro esta quarta-feira, pela quarta reunião seguida, prolongando uma pausa iniciada em janeiro deste ano.

A decisão do Federal Open Market Committee (comité de política monetária), anunciada em comunicado, de manter as Fed Funds Rates no intervalo entre 3,5% e 3,75%, era amplamente esperada pelos analistas e investidores.

“O Comité decidiu manter o intervalo-alvo para a taxa dos fundos federais entre 3,5% e 3,75%, em apoio ao duplo mandato da Reserva Federal”, afirmou o banco central em comunicado, adiantando que a atividade económica está “a expandir-se a um ritmo sólido, apesar da elevada incerteza que se deve, em parte, ao conflito no Médio Oriente”.

O crescimento da produtividade e o investimento de capital apresentam-se fortes, sublinhou, enquanto o aumento do emprego tem acompanhado o crescimento da população ativa, e a taxa de desemprego tem-se mantido praticamente inalterada.

Comunicado mais curto e sem orientações

As novas projeções trimestrais da Fed revelaram que nove decisores Federal preveem agora um aumento das taxas de juro até ao final de 2026, e uma declaração de política monetária atualizada eliminou a formulação que tinha sido utilizada anteriormente para assinalar a probabilidade de novas reduções nos custos de financiamento em 2026.

A declaração, num primeiro sinal da influência Kevin Warsh, eliminou por completo qualquer orientação sobre futuros movimentos das taxas, com um formato revisto que se limitava a indicar a decisão sobre as taxas e reafirmava a intenção do banco central de manter “reservas abundantes no sistema bancário”. O documento abreviado marca o regresso a um formato semelhante ao utilizado pelo antigo presidente da Reserva Federal, Alan Greenspan.

Apenas 18 dos 19 decisores políticos apresentaram projeções de taxas de juro e, embora não seja possível identificar o ‘ponto’ em falta no dot plot – gráfico que representa as avaliações dos membros do comité – presume-se que tenha sido omitido por Warsh, que está no cargo há apenas cerca de três semanas e tem-se mostrado crítico em relação ao Resumo das Projeções Económicas.

Na atualização dessas projeções, as perspetivas para a inflação foram revistas em alta, passando de 2,7% para o final de 2026 para 3,6%, antes de descerem para 2,3% no próximo ano, tudo isto sem um aumento das taxas de juro — em consonância com o tom do comunicado, que atribui os preços elevados a perturbações na oferta que, normalmente, se espera que sejam passageiras.

O crescimento foi ligeiramente revisto em baixa para 2.22% este ano face aos 2,4% nos números de março, prevendo-se que a taxa de desemprego termine o ano nos 4,4%.

(Notícia atualizada às 19h17 com mais informação)