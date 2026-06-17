Mutares explora opções para Efacec, incluindo venda ou bolsa de Lisboa

O Mutares está a explorar opções para o futuro da Efacec, que poderão passar por uma venda ou por uma Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla inglesa) em Lisboa, avança a Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o assunto.

O fundo, que concluiu a aquisição da empresa portuguesa de engenharia em 2023, estará já a trabalhar com assessores financeiros, nomeadamente como o JPMorgan Chase, refere a agência esta quarta-feira.

Ainda de acordo com a Bloomberg, a Efacec tem atraído interesse de potenciais compradores, mas ainda não foi tomada qualquer decisão final e não há certezas de que uma transação vá mesmo ocorrer. Contactadas pela agência, a Mutares, a Efacec e o JPMorgan não quiseram comentar.

Com cerca de 1.660 trabalhadores, um pipeline de encomendas de 700 milhões de euros e a caminho de alcançar um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) entre 40 milhões e 50 milhões de euros, a Efacec terá um enterprise value entre 300 milhões e 420 milhões de euros, sublinha a Bloomberg, citando dados da empresa de análise financeira Cantor. Mas a avaliação da Efacec poderá ser superior num processo de venda competitivo.

Se a Mutares escolher o caminho do IPO, seria o primeiro da Euronext Lisbon desde 2021, quando a Greenvolt se estreou no mercado. Atualmente, o índice PSI tem apenas 16 empresas, sendo um dos mais pequenos da Europa ocidental.

(Notícia atualizada pela última vez às 17h45)