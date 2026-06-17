Mutares explora opções para Efacec, incluindo venda ou bolsa de Lisboa
Fundo de origem alemã terá recebido manifestações de interesse na Efacec. Futuro da empresa de engenharia pode passar por uma venda ou mesmo uma Oferta Pública Inicial (IPO) em Lisboa.
O Mutares está a explorar opções para o futuro da Efacec, que poderão passar por uma venda ou por uma Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla inglesa) em Lisboa, avança a Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o assunto.
O fundo, que concluiu a aquisição da empresa portuguesa de engenharia em 2023, estará já a trabalhar com assessores financeiros, nomeadamente como o JPMorgan Chase, refere a agência esta quarta-feira.
Ainda de acordo com a Bloomberg, a Efacec tem atraído interesse de potenciais compradores, mas ainda não foi tomada qualquer decisão final e não há certezas de que uma transação vá mesmo ocorrer. Contactadas pela agência, a Mutares, a Efacec e o JPMorgan não quiseram comentar.
Com cerca de 1.660 trabalhadores, um pipeline de encomendas de 700 milhões de euros e a caminho de alcançar um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) entre 40 milhões e 50 milhões de euros, a Efacec terá um enterprise value entre 300 milhões e 420 milhões de euros, sublinha a Bloomberg, citando dados da empresa de análise financeira Cantor. Mas a avaliação da Efacec poderá ser superior num processo de venda competitivo.
Se a Mutares escolher o caminho do IPO, seria o primeiro da Euronext Lisbon desde 2021, quando a Greenvolt se estreou no mercado. Atualmente, o índice PSI tem apenas 16 empresas, sendo um dos mais pequenos da Europa ocidental.
(Notícia atualizada pela última vez às 17h45)
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