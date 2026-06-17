Inteligência Artificial

OpenAI acelera investimento em 2025, mas receitas continuam (muito) abaixo das despesas

A dona do ChatGPT gastou 34 mil milhões de dólares em 2025, quase o triplo do ano anterior. Apesar de ter ultrapassado os 13 mil milhões em receitas, a empresa continua longe de equilibrar as contas.

Já não é surpresa que as empresas de inteligência artificial (IA) apresentem despesas elevadas para desenvolver esta tecnologia, enquanto as receitas, apesar de crescerem a um ritmo impressionante, continuam a ficar aquém dos custos. A OpenAI não foi exceção em 2025. A detentora do ChatGPT encerrou 2025 com receitas de 13,07 mil milhões de dólares, um aumento de cerca de 253% face aos 3,7 mil milhões registados em 2024.

Segundo os números divulgados ao Financial Times pelo jornalista independente Ed Zitron, os custos e as despesas totais dispararam para 34 mil milhões de dólares, quase o triplo dos 12,48 mil milhões registados em 2024.

Grande parte desse aumento foi impulsionado pelos investimentos em investigação e desenvolvimento, que passaram de 7,81 mil milhões para 19,18 mil milhões de dólares em apenas um ano. Os custos associados à operação dos modelos de IA e da infraestrutura também cresceram significativamente atinindo 7,5 mil milhões de dólares em 2025, face a 2,65 mil milhões em 2024. As despesas de vendas e marketing aumentaram de 1,11 mil milhões para 5,73 mil milhões de dólares, o que evidencia a aposta da empresa na expansão da base de clientes e produtos.

epa11872454 OpenAI CEO Sam Altman attends a talk session with SoftBank Group Corp. chairman and CEO during the event ‘Transforming Business through AI’ in Tokyo, Japan, 03 February 2025. SoftBank Group CEO Masayoshi Son announced that he had reached an agreement with OpenAI CEO Sam Altman to establish a joint venture in Japan aimed at providing artificial intelligence services to businesses. EPA/FRANCK ROBICHONEPA/FRANCK ROBICHON

O resultado foi um prejuízo operacional de 20,92 mil milhões de dólares em 2025, mais do dobro dos 8,78 mil milhões registados no ano anterior. Ainda mais expressivo foi o prejuízo líquido atribuível à empresa, que atingiu 38,53 mil milhões de dólares, comparando com 5,09 mil milhões em 2024.

Os elevados gastos da empresa têm sido financiados pelos investidores, que continuam entusiasmados e acreditam na indústria da IA. Em março, a OpenAI captou 122 mil milhões de dólares em financiamento, numa ronda que avaliou a empresa em mais de 850 mil milhões de dólares.

A empresa dona do ChatGPT apresentou no início de junho confidencialmente à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) a documentação necessária para uma Oferta Pública Inicial (IPO), num processo que poderá abrir caminho à entrada em bolsa da empresa ainda este outono. Sam Altman, CEO da empresa, tem defendido que a submissão da documentação dá à OpenAI a opção de recorrer aos mercados públicos para financiar o seu crescimento, sem excluir a possibilidade de a empresa permanecer privada.

A potencial entrada em bolsa da OpenAI surge numa altura de crescente competição no mercado da IA. Entre os principais rivais está a Anthropic, responsável pelo chatbot Claude, que também avançou recentemente com um pedido confidencial de IPO e poderá alcançar uma avaliação superior a um bilião de dólares.

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