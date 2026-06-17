Pod_Scope: Impresa mantém liderança entre publishers em maio

Analisando por marcas, o Observador segura o lugar cimeiro, com cerca de 3,01 milhões de downloads mensais. O Expresso continua em segundo lugar e a SIC Notícias em terceiro.

O grupo Impresa manteve a liderança nos publishers durante mês de maio no ranking Pod_Scope, serviço da Marktest para a medição técnica, auditada e independente dos podcasts produzidos em Portugal. O grupo registou 3,77 milhões de downloads mensais, 942 mil downloads semanais e cerca de 508 mil listeners semanais. Os dois primeiros números registaram uma quebra em relação a abril, com os listeners semanais a aumentar — algo que pode derivar do número de semanas auditadas — quatro em relação às cinco de abril.

O Observador, com 3,01 milhões de downloads mensais, manteve-se acima do Grupo Renascença Multimédia, que obteve 1,52 milhões de downloads. A Bauer Media mantém-se no quarto lugar, com 1,42 milhões de downloads, e a RTP no quinto lugar, com 859 mil downloads. Esta ordenação mantém-se tanto nos downloads semanais como nos listeners semanais. No total do mês, registaram-se 10,58 milhões de downloads — menos 13,4% que em abril.

Analisando por marcas, o Observador mantém o lugar cimeiro, com cerca de 3,01 milhões de downloads mensais. O Expresso continua em segundo lugar com 1,54 milhões e a SIC Notícias em terceiro com 1,35 milhões. A Renascença volta a descer, agora do quarto para o quinto lugar — registando 1,10 milhões de downloads, levando a Rádio Comercial a ultrapassar com 1,27 milhões.

O “top 3” — Observador, Expresso e SIC Notícias — continua a contecer a maioria da quota de mercado, representando 55,76% dos downloads entre as marcas analisadas.

No que toca aos listeners semanais — dispositivos/apps conectados à internet que efetuaram downloads de podcasts entre 4 e 31 de maio –, o Observador mantém a liderança, com cerca de 336 mil. O Expresso e a SIC Notícias trocam de posição, com o primeiro a registar 238 mil e a seguinte quase 210 mil. A Renascença volta a cair mais um lugar, do quarto para o quinto posto — 111 mil. A SIC ocupa agora o quarto lugar, com 164 mil.

No mês anterior, recorde-se, o pódio era ocupado por Observador, SIC Notícias e Expresso, por esta ordem.

Nos formatos individuais, o “Extremamente Desagradável”, da Rádio Renascença, manteve a liderança com o maior número de downloads mensais, apesar de não terem sido lançados novos episódios no período em análise. “O Homem que Mordeu o Cão” — Rádio Comercial — sobe ao segundo lugar, com “Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira” — SIC — a subir do sétimo para o terceiro lugar, tendo sido lançado o dobro dos episódios.

Em conjunto, estes três títulos representaram 12,88% de todo o consumo deste formato nos grupos auditados.