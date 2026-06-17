Mundial 2026

Portugal estreia-se no Mundial com empate 1-1 frente ao Congo

  • ECO
  • 20:02

João Neves marcou quando passavam pouco mais de cinco minutos desde o início da partida, mas a equipa adversária igualou o marcador ainda na primeira parte.

A Seleção Portuguesa estreou-se no Mundial de 2026 empatada por uma bola frente à República Democrática do Congo.

Foi a equipa das quinas que inaugurou o marcador, um golo de João Neves quando passavam pouco mais de cinco minutos desde o início da partida.

No entanto, a seleção adversária marcou imediatamente antes do final da primeira parte, golo pontuado por Yoane Wissa.

Já na segunda parte, aos 54 minutos, João Cancelo ainda meteu a bola na baliza, mas o golo foi considerado fora de jogo.

O próximo jogo da Seleção Portuguesa está marcado para 23 de junho, às 18h de Lisboa, contra o Uzbequistão, a contar para o Grupo K.

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Portugal estreia-se no Mundial com empate 1-1 frente ao Congo

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