Portugal estreia-se no Mundial com empate 1-1 frente ao Congo
João Neves marcou quando passavam pouco mais de cinco minutos desde o início da partida, mas a equipa adversária igualou o marcador ainda na primeira parte.
A Seleção Portuguesa estreou-se no Mundial de 2026 empatada por uma bola frente à República Democrática do Congo.
Foi a equipa das quinas que inaugurou o marcador, um golo de João Neves quando passavam pouco mais de cinco minutos desde o início da partida.
No entanto, a seleção adversária marcou imediatamente antes do final da primeira parte, golo pontuado por Yoane Wissa.
Já na segunda parte, aos 54 minutos, João Cancelo ainda meteu a bola na baliza, mas o golo foi considerado fora de jogo.
O próximo jogo da Seleção Portuguesa está marcado para 23 de junho, às 18h de Lisboa, contra o Uzbequistão, a contar para o Grupo K.
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Portugal estreia-se no Mundial com empate 1-1 frente ao Congo
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