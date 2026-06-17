Política

Direto Montenegro desafia deputados a escolher entre “ambição” e “mediania” na reforma laboral. Acompanhe aqui

  • ECO
  • 13:58

Primeiro-ministro responde ao Parlamento numa altura em que ainda não há um acordo com o Chega para viabilizar a revisão do Código do Trabalho, cuja votação está marcada para sexta-feira.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, regressa esta tarde à Assembleia da República para mais um debate quinzenal, numa altura em que o Governo ainda não tem assegurada a aprovação da proposta de revisão do Código do Trabalho, cuja discussão parlamentar está agendada para quinta-feira.

Na véspera do debate, Montenegro reuniu-se pela segunda vez em menos de uma semana com o líder do Chega, numa tentativa de aproximar posições sobre o diploma. No final do encontro, André Ventura admitiu que ainda não foi alcançado um entendimento com o Governo, mas garantiu que as negociações vão prosseguir e que o trabalho técnico continuará “dia e noite” até à votação final, marcada para sexta-feira.

Acompanhe aqui o debate quinzenal.

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