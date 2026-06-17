Produção automóvel em Portugal recua mais de 8% em maio

A produção de veículos automóveis nas fábricas portuguesas recuou 8,3% em maio, em termos homólogos, para 33.476 unidades, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) divulgados esta quarta-feira.

Ainda assim, no acumulado dos primeiros cinco meses do ano saíram das unidades industriais instaladas em Portugal 149.828 veículos, o que representa uma subida de 3,3% em comparação com o mesmo período de 2025.

Desse total, 98% dos veículos tiveram como destino o mercado externo, com o setor automóvel a contribuir, assim, de forma positiva para o saldo da balança comercial portuguesa.

A Europa mantém-se como o principal destino das exportações, absorvendo 93,3% da produção nacional. Entre os principais mercados destacam-se a Alemanha (21,7%), a Turquia (12,6%), a Itália (12,3%), a França (11,7%) e a Espanha (10,7%). África surge na segunda posição, com 2,4% das exportações — lideradas pela Tunísia (1%) —, seguida da América, que representa 1,8%.

No que respeita à montagem de veículos pesados, em maio foram montadas 21 unidades, menos 22,2% do que no período homólogo. No acumulado entre janeiro e maio de 2026, foram montados 109 veículos pesados, traduzindo um aumento de 17,2% face aos primeiros cinco meses do ano anterior.

Entre janeiro e maio, foram exportados 88,1% dos veículos pesados montados em Portugal, o equivalente a 96 unidades. A Alemanha (79,2%) e a Inglaterra (20,8%) foram os únicos destinos destas exportações.