Produção automóvel em Portugal recua mais de 8% em maio
A produção automóvel em Portugal caiu 8,3% em maio, para 33.476 veículos, mas mantém um saldo positivo no acumulado do ano, com uma subida de 3,3% até maio.
A produção de veículos automóveis nas fábricas portuguesas recuou 8,3% em maio, em termos homólogos, para 33.476 unidades, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) divulgados esta quarta-feira.
Ainda assim, no acumulado dos primeiros cinco meses do ano saíram das unidades industriais instaladas em Portugal 149.828 veículos, o que representa uma subida de 3,3% em comparação com o mesmo período de 2025.
Desse total, 98% dos veículos tiveram como destino o mercado externo, com o setor automóvel a contribuir, assim, de forma positiva para o saldo da balança comercial portuguesa.
A Europa mantém-se como o principal destino das exportações, absorvendo 93,3% da produção nacional. Entre os principais mercados destacam-se a Alemanha (21,7%), a Turquia (12,6%), a Itália (12,3%), a França (11,7%) e a Espanha (10,7%). África surge na segunda posição, com 2,4% das exportações — lideradas pela Tunísia (1%) —, seguida da América, que representa 1,8%.
No que respeita à montagem de veículos pesados, em maio foram montadas 21 unidades, menos 22,2% do que no período homólogo. No acumulado entre janeiro e maio de 2026, foram montados 109 veículos pesados, traduzindo um aumento de 17,2% face aos primeiros cinco meses do ano anterior.
Entre janeiro e maio, foram exportados 88,1% dos veículos pesados montados em Portugal, o equivalente a 96 unidades. A Alemanha (79,2%) e a Inglaterra (20,8%) foram os únicos destinos destas exportações.
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