Sperry, a marca que criou o carro barco, expande-se no sul da Europa com o Experience Group

Sperry dá oficialmente o próximo passo numa jornada europeia mais ampla, com um relançamento abrangente em França, Espanha e Portugal. Faz-no com o Experience Group, a plataforma espanhola especializada na operação e desenvolvimento de marcas premium.

Nesta aliança estratégica para a expansão da Sperry, o Experience Group atuará como motor regional e operador abrangente da marca em todo o território. Após o impulso no Reino Unido, Irlanda, Benelux, Itália e na região DACH, a Sperry está agora pronta para capitalizar o crescente interesse pelo estilo casual descontraído e elegante no Sul da Europa.

A bicicleta de barco, originalmente criada por Sperry em 1935, está a viver um ciclo renovado de relevância, impulsionado pelo ressurgimento da estética ‘preppy’ e pela sua maior presença nas passerelles e nos mercados de todo o mundo. Nos mercados do sul da Europa, como Espanha, França e Portugal, a categoria beneficia também de uma forte base cultural, na qual o barco tem historicamente desempenhado um papel fundamental no estilo de vida de verão e no posicionamento casual premium.

O CEO do Experience Group, Nacho Puig, diz que estão “encantados por iniciar esta aliança com o Authentic Brands Group e com uma marca e produto tão icónicos”. Puig acredita que esta aliança posicionará a Sperry como uma marca de referência: “A Sperry criou o sapato de barco em 1935 e acreditamos firmemente que é a marca que liderará a próxima grande etapa da categoria no Sul da Europa. A nossa ambição é posicionar Sperry não como uma referência nostálgica, mas como um grande nome no guarda-roupa moderno de uma nova geração.”

Henry Stupp, Presidente da EMEAI na Authentic, que detém a marca, afirmou: “A expansão da Sperry para o Sul da Europa marca o próximo capítulo da nossa estratégia de crescimento no continente. Vemos uma procura clara e crescente por marcas com uma herança autêntica que se conectem com um consumidor moderno e orientado para o estilo de vida. França, Espanha e Portugal são mercados onde essa história ressoa, e estamos entusiasmados por apresentar a Sperry, em colaboração com a Experience Group, a uma nova geração de consumidores em toda a região.”