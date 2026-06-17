TAP está no mercado para emitir 300 milhões em dívida a cinco anos

A TAP está no mercado para emitir 300 milhões de euros em dívida a cinco anos, noticiou esta quarta-feira a agência Bloomberg, adiantando que a companhia aérea está a realizar encontros virtuais com investidores institucionais.

Segundo a agência financeira, a TAP vai organizar uma teleconferência global com investidores esta quarta-feira às 11h00, seguida de “pequenas reuniões em grupo”, também em formato remoto e que se estenderão até quinta-feira.

Os joint global coordinators & physical bookrunners são o Citi e o Crédit Agricole CIB, enquanto os joint bookrunners são o BofA e o Morgan Stanley, adiantou a agência.

A TAP anunciou na sexta-feira que finalizou os processos de alienação das suas participações na Cateringpor e na SPdH, concluindo os últimos compromissos do Plano de Reestruturação do Grupo TAP assumidos com a Comissão Europeia em 2021 e no qual o Estado português injetou 3,2 mil milhões de euros.

A companhia aérea adiantou, em comunicado enviado esta sexta-feira, que após uma redução do capital social cumpriu o compromisso de um reembolso parcial do auxílio de Estado, no montante de 24,99 milhões de euros.

Já esta terça-feira, Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Transportes anunciou que o vencedor da privatização da TAP só no verão de 2027 poderá entrar efetivamente no capital na transportadora, culpando “esta Europa se calhar demasiado burocrática e penalizadora dos tempos de decisão”.

Porém, o ministro frisou que o grupo que será escolhido em setembro deste ano poderá, ainda em 2026, ficar com a cogestão da companhia de aviação em conjunto com a administração da TAP.