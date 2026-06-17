Mercados

TAP está no mercado para emitir 300 milhões em dívida a cinco anos

Companhia aérea, que anunciou na semana passada o final do plano de reestruturação, está a realizar encontros com investidores institucionais.

A TAP está no mercado para emitir 300 milhões de euros em dívida a cinco anos, noticiou esta quarta-feira a agência Bloomberg, adiantando que a companhia aérea está a realizar encontros virtuais com investidores institucionais.

Segundo a agência financeira, a TAP vai organizar uma teleconferência global com investidores esta quarta-feira às 11h00, seguida de “pequenas reuniões em grupo”, também em formato remoto e que se estenderão até quinta-feira.

Os joint global coordinators & physical bookrunners são o Citi e o Crédit Agricole CIB, enquanto os joint bookrunners são o BofA e o Morgan Stanley, adiantou a agência.

A TAP anunciou na sexta-feira que finalizou os processos de alienação das suas participações na Cateringpor e na SPdH, concluindo os últimos compromissos do Plano de Reestruturação do Grupo TAP assumidos com a Comissão Europeia em 2021 e no qual o Estado português injetou 3,2 mil milhões de euros.

A companhia aérea adiantou, em comunicado enviado esta sexta-feira, que após uma redução do capital social cumpriu o compromisso de um reembolso parcial do auxílio de Estado, no montante de 24,99 milhões de euros.

Já esta terça-feira, Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Transportes anunciou que o vencedor da privatização da TAP só no verão de 2027 poderá entrar efetivamente no capital na transportadora, culpando “esta Europa se calhar demasiado burocrática e penalizadora dos tempos de decisão”.

Porém, o ministro frisou que o grupo que será escolhido em setembro deste ano poderá, ainda em 2026, ficar com a cogestão da companhia de aviação em conjunto com a administração da TAP.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

TAP está no mercado para emitir 300 milhões em dívida a cinco anos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Nestlé despede 88 trabalhadores em Portugal

ECO,

Decisão surge no âmbito do corte de 16 mil empregos em fábricas da multinacional alimentar em todo o mundo. Fica por esclarecer a distribuição dos despedimentos no país.