Tekever e tecnológica da Estónia em parceria com foco no flanco leste NATO

A Tekever, que acaba de abrir um escritório na Estónia, assinou um memorando de entendimento (MoU) com a empresa estónia Skeleton Technologies para cooperar nas áreas da defesa, aeroespacial e tecnologias avançadas, com foco no Reino Unido, França, Estónia e no flanco leste da NATO, durante a feira internacional dedicada à defesa e segurança Eurosatory 2026, em França.

O acordo prevê que as duas empresas “avaliem potenciais áreas de colaboração, incluindo arquiteturas avançadas de energia para sistemas autónomos, capacidades de deteção e aplicações espaciais, bem como futuras oportunidades relacionadas com tecnologias europeias soberanas de defesa e de dual use“, esclarece a tecnológica portuguesa.

“A segurança e a liderança tecnológica da Europa dependem da nossa capacidade de reunir as empresas e competências mais inovadoras do continente. Ao combinar a experiência da Tekever em sistemas autónomos, Inteligência Artificial e tecnologias de defesa comprovadas operacionalmente com a liderança da Skeleton em sistemas avançados de energia, estamos a criar novas oportunidades para apoiar a próxima geração de capacidades europeias de defesa e aeroespaciais para a NATO e além dela”, afirmou Ricardo Mendes, CEO da Tekever, citado em comunicado.

A iniciativa surge depois da Tekever abrir o primeiro escritório em Tallinn, a capital da Estónia, que assinala “um passo importante no seu envolvimento com a indústria estónia e com as prioridades de defesa dos aliados na região do Báltico”.

Este MoU “reflete a crescente importância estratégica do flanco oriental da NATO para a segurança de longo prazo e a soberania tecnológica da Europa”, sublinha a fabricante de drones nacional, numa altura em que a União Europeia quer priorizar a vigilância da fronteira leste da Europa.

“A Tekever está a desenvolver exatamente o tipo de sistemas autónomos críticos para missões de defesa e espaciais que exigem uma nova classe de soluções energéticas. A nossa parceria pretende responder às necessidades da Europa com sistemas preparados para o futuro, capazes de satisfazer as exigências de conflitos de elevada intensidade e de tecnologias aeroespaciais que reforçam a soberania europeia”, vincou Taavi Madiberk, CEO da Skeleton Technologies, em comunicado.

O acordo entre a portuguesa e a tecnológica estónia inclui “a expansão de projetos conjuntos no ecossistema aeroespacial de Toulouse”, em França, onde a Tekever duplicou o seu plano de investimento para 200 milhões de euros.