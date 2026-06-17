Telpark e Atlético de Madrid celebram um acordo para gerir a mobilidade de um dos espaços-chave da Cidade do Desporto

Um projeto que visa transformar os envolventes do Riyadh Air Metropolitano num espaço único de lazer e desporto ao serviço dos residentes do distrito e de visitantes de todo o mundo.

A aliança aborda a mobilidade como um sistema integrado ao serviço do destino. A solução é apoiada por tecnologia e gestão avançada para orquestrar fluxos de acesso e saída, antecipar picos de procura e garantir uma experiência fluida tanto no dia a dia como em datas específicas.

Como parte do acordo, a Telpark começará a gerir durante 70 anos o parque de estacionamento localizado no lote 4 do complexo, uma infraestrutura chave para garantir acessibilidade e fluidez na Cidade do Desporto. Terá 862 lugares distribuídos em dois pisos subterrâneos e está previsto abrir em junho de 2027.

O projeto irá incorporar uma rede completa de carregamento elétrico, com 34 pontos de carregamento semi-rápido de 22 kWh, 8 de carregamento rápido de 50 kWh e 8 de carregamento ultra-rápido de 125 kWh, reforçando o compromisso com uma mobilidade mais sustentável e preparando para o crescimento dos veículos elétricos.

O parque de estacionamento foi concebido como parte de uma experiência de mobilidade abrangente. Os utilizadores poderão reservar o seu lugar com antecedência e aceder sem multa, lendo a matrícula, com pagamento digital automatizado e integração tanto na aplicação Telpark – com mais de 6 milhões de utilizadores – como na aplicação Atlético de Madrid.

GRANDES INFLUXOS

Para além de servir o complexo, que incluirá instalações para surf, golfe, escalada, patinagem, ténis de paddle e tirolesa, o parque de estacionamento servirá como infraestrutura de apoio para eventos de grande movimento nas imediações do estádio, desenvolvendo soluções específicas para os participantes, titulares de bilhetes de época e utilizadores habituais, incluindo a possibilidade de integrar o estacionamento com a entrada das atividades do complexo.

Desta forma, a nova infraestrutura será integrada numa rede que atingirá quase 7.000 lugares nas imediações do Riyadh Air Metropolitano, ajudando a melhorar a acessibilidade e a otimizar a gestão do fluxo numa área que, até à data, já sofreu uma transformação e consolidação significativas nos últimos anos em termos de mobilidade.

A operação será suportada por tecnologia avançada de gestão, com uma plataforma de controlo centralizada 24/7, modelos preditivos de procura e tráfego, sinalização inteligente e sistemas dinâmicos de gestão de fluxos, concebidos para otimizar a entrada e saída em períodos de elevada afluência.

Para Pedro Agapito, CEO da Telpark, “este projeto reflete a nossa forma de compreender a mobilidade: como um ecossistema conectado e inteligente que está cada vez mais integrado na experiência do utilizador. A acompanhar o Atlético de Madrid no desenvolvimento deste novo espaço está uma oportunidade para demonstrar como a tecnologia, a digitalização e a eletrificação podem transformar a forma como as pessoas se deslocam em ambientes complexos”.

Por sua vez, Óscar Mayo, Diretor-Geral de Receitas e Operações do Atlético de Madrid, salientou que “a Cidade do Desporto nasceu com a vocação de se tornar um espaço único para residentes e visitantes, não só pela sua oferta desportiva e de lazer, mas também pela forma como se integra na cidade. A mobilidade é uma parte fundamental dessa visão, e este acordo permite-nos avançar para um modelo mais eficiente e sustentável, focado na experiência das pessoas.”