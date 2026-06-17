Tesouro paga fatura mais pesada para se financiar a 11 meses

Portugal voltou esta manhã ao mercado de dívida de curto prazo para se financiar em 1.008 milhões de euros através de uma emissão de Bilhetes do Tesouro com maturidade a 21 de maio de 2017.

O montante angariado ficou muito perto do limite inferior estabelecido pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, que pretendia obter entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros nesta operação.

O leilão contou com uma procura 2,44 vezes acima da oferta e resultou numa taxa média ponderada de 2,554%, que ficou 7,9 pontos base acima dos 2,475% pagos a 17 de abril numa operação de características semelhantes. “O aumento registado no leilão de hoje reflete a atual conjuntura geopolítica e macroeconómica”, refere Filipe Silva, diretor de Investimentos do Banco Carregosa.

No mesmo leilão, realizado há dois meses, o Tesouro financiou-se em 1.310 milhões de euros e contou com uma procura 2,17 vezes acima da oferta.

Após esta operação, a linha de Bilhetes de Tesouro utilizada no leilão apresenta um saldo-vivo de 3.132,8 milhões de euros.