Tesouro paga fatura mais pesada para se financiar a 11 meses
Tesouro pagou esta manhã 2,554% para se financiar em 1.008 milhões de euros, cerca de 7,9 pontos base acima dos 2,475% que pagou há dois meses no último leilão com características semelhantes.
Portugal voltou esta manhã ao mercado de dívida de curto prazo para se financiar em 1.008 milhões de euros através de uma emissão de Bilhetes do Tesouro com maturidade a 21 de maio de 2017.
O montante angariado ficou muito perto do limite inferior estabelecido pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, que pretendia obter entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros nesta operação.
O leilão contou com uma procura 2,44 vezes acima da oferta e resultou numa taxa média ponderada de 2,554%, que ficou 7,9 pontos base acima dos 2,475% pagos a 17 de abril numa operação de características semelhantes. “O aumento registado no leilão de hoje reflete a atual conjuntura geopolítica e macroeconómica”, refere Filipe Silva, diretor de Investimentos do Banco Carregosa.
No mesmo leilão, realizado há dois meses, o Tesouro financiou-se em 1.310 milhões de euros e contou com uma procura 2,17 vezes acima da oferta.
Após esta operação, a linha de Bilhetes de Tesouro utilizada no leilão apresenta um saldo-vivo de 3.132,8 milhões de euros.
(Texto atualizado às 11h19 com declarações de Filipe Silva)
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