Victoria Seguros cria personagem infantil e estreia campanha nos cinemas

A Victoria Seguros lançou ‘A Turma da Vicky’, um projeto de educação para a segurança infantil que combina conteúdos digitais, jogos e desafios pedagógicos dirigidos a crianças e famílias. O lançamento é assinalado com um spot publicitário de 60 segundos nos Cinemas NOS, exibido a partir de 18 de junho, data da estreia de “Toy Story 5”.

No centro da iniciativa está a personagem Vicky, criada para comunicar com os mais novos de forma próxima e acessível, ajudando-os a identificar situações de risco e a adotar comportamentos mais seguros no quotidiano, explicam em comunicado. Os conteúdos estarão disponíveis no canal de YouTube da Victoria Seguros e contarão com a participação de parceiros de áreas ligadas ao desenvolvimento infantil.

Já o spot publicitário nos cinemas terá uma duração de cerca de 60 segundos, onde a Vicky convida as crianças a fazerem parte da sua turma.

“Criámos a Vicky para aproximar o tema da segurança dos mais pequenos de uma forma positiva, divertida e memorável através de conteúdos educativos e pedagógicos que ajudem os pais e educadores a passar mensagens importantes de uma forma divertida e mais eficaz“, afirmou Susana Pascoal, diretora de marketing da Victoria Seguros.

Em vez de se centrar em regras ou proibições, “A Turma da Vicky” aposta numa relação positiva com a prevenção, incentivando a autonomia, a exploração e a brincadeira.

A Victoria está em Portugal desde 1930, estando presente em todos os ramos de seguros, com destaque para os seguros de saúde. Faz parte do Grupo SMABTP, fundado em 1859, segurador líder do setor da construção civil e obras públicas em França.