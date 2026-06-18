5 coisas que vão marcar o dia

A agenda desta quinta-feira fica marcada pela discussão da reforma laboral no Parlamento, bem como pelo começo do Conselho Europeu. Já os bancos centrais de Inglaterra e da Suíça tomam decisões de política monetária, um dia depois da norte-americana Fed. Estes são alguns dos temas que vão marcar esta quinta-feira.

Deputados discutem reforma laboral

Depois de não ter sido alcançado um acordo na Concertação Social, o Governo decidiu entregar uma proposta de reforma da lei laboral à Assembleia da República. Cerca de um mês depois, hoje é o dia em que se inicia a discussão sobre o documento, num plenário marcado para as 14h. Montenegro decidiu negociar com o Chega para uma eventual aprovação, mas até ao momento não houve um entendimento. A votação na generalidade está prevista para a próxima sexta-feira.

Arranca o Conselho Europeu

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se esta quinta-feira em Bruxelas, numa cimeira que se prolonga até sexta-feira, presidida pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa. Na agenda estão a Ucrânia, o conflito no Médio Oriente, o próximo Quadro Financeiro Plurianual, a defesa europeia, a migração e os desafios económicos globais. Luís Montenegro irá estar presente em representação de Portugal.

Inglaterra e Suíça decidem taxas de juro

O Banco de Inglaterra anuncia a sua decisão de política monetária, com o mercado a antecipar a manutenção da taxa diretora nos 3,75%. Já o Banco Nacional Suíço divulga também a sua decisão acerca da política monetária, com previsões de mercado a indicar a manutenção da taxa diretora nos 0%.

Diretora-geral da AT ouvida sobre benefícios fiscais

A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública ouve a diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, Helena Borges, e a diretora da U-TAX, Isabel Dias Proença, no âmbito do grupo de trabalho de avaliação dos benefícios fiscais. Helena Borges será substituída no cargo pelo engenheiro Mário Campos, atual subdiretor-geral da área de Sistemas de Informação da AT, no dia 1 de agosto.

Como evolui o mercado de trabalho nos EUA?

Esta quinta-feira vão ser divulgados os dados semanais dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, depois de na quarta-feira Kevin Warsh, presidente da Reserva Federal, ter decidido manter as taxas de juro inalteradas no intervalo entre 3,50% e 3,75%, uma decisão esperada pelos analistas e investidores. Esta foi a primeira reunião da Reserva Federal presidida por Warsh. Os investidores antecipam 225 mil pedidos de subsídio de desemprego, contra 229 mil registados na semana anterior.