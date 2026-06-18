Acordo de paz entre EUA e Irão já está assinado e em vigor. Saiba o que diz

O Irão e os EUA anteciparam a assinatura do memorando de entendimento com 14 pontos que vai colocar um ponto final ao conflito iniciado a 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica e que provocou milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano.

“O texto do memorando de entendimento de Islamabade foi finalizado com as assinaturas dos presidentes. Agora é tempo de testar a implementação deste acordo”, frisou o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghai, citado pela agência de notícias estatal iraniana IRNA..

O memorando de entendimento, que inclui o Líbano, foi assinado eletronicamente pelo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, e também por Donald Trump no Palácio de Versalhes, em França, após um jantar oferecido por Emmanuel Macron.

A cerimónia formal de assinatura pelo vice-presidente norte-americano, JD Vance, e pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, inicialmente agendada para sexta-feira na Suíça, fica assim suspensa.

O chefe da equipa de negociação do Irão, Mohammad Bagher Ghalibaf, referiu que “este acordo reconhece o fracasso dos Estados Unidos”. “As pessoas vão tomar nota disso e tirar as suas próprias conclusões”, frisou o também presidente do Parlamento iraniano à televisão estatal, pouco depois da publicação do texto por ambas as partes.

Também o secretário-geral do grupo xiita libanês pró-iraniano Hezbollah, Naim Qassem, descreveu o acordo como uma “grande vitória” para o Irão, agradecendo-lhe por ter insistido na inclusão da frente libanesa.

O Líbano foi arrastado para o conflito quando o Hezbollah lançou rockets contra Israel, em 2 de março, em apoio do Irão. O líder do Hezbollah instou ainda o Governo libanês a interromper as negociações diretas com Israel, que decorrem desde abril sob os auspícios de Washington.

Os principais pontos do memorando

A abrir o memorando de entendimento para pôr fim à guerra no Médio Oriente, divulgado tanto por Washington como por Teerão, as partes e respetivos aliados “declaram a cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano”.

Comprometem-se ainda “a não iniciar guerras ou operações militares e a abster-se da ameaça ou do uso da força uns contra os outros, garantindo simultaneamente a integridade territorial e a soberania do Líbano”.

O Irão e os Estados Unidos “comprometem-se a negociar e a celebrar o acordo final num prazo máximo de 60 dias, prorrogável de comum acordo”.

Os Estados Unidos concordam começar “imediatamente” a levantar o bloqueio aos portos iranianos, que será total no prazo de 30 dias, e compromete-se ainda “a retirar as suas forças das imediações da República Islâmica do Irão, no prazo de 30 dias, após o acordo final”.

Em contrapartida, o Irão compromete-se a “garantir a segurança da passagem de navios comerciais, sem custos, durante apenas 60 dias, do Golfo Pérsico para o Mar de Omã e vice-versa. O tráfego de navios comerciais terá início imediatamente” e será totalmente restabelecido no prazo de 30 dias, assim que o Estreito de Ormuz for desminado.

No entanto, apesar de a minuta do memorando garantir a passagem gratuita da navegação comercial pelo estreito de Ormuz durante estes 60 dias, não impede a cobrança de taxas no futuro. Ghalibaf garante que o estreito “não regressará à situação pré-guerra”. “O Irão tem um direito soberano sobre Ormuz e, claro, cobraremos uma taxa por estes serviços”, acrescentou.

Por outro lado, os Estados Unidos e os seus parceiros regionais elaborarão um plano “no valor de, pelo menos, 300 mil milhões de dólares (260,4 mil milhões de euros), destinado à reconstrução e ao desenvolvimento económico” do Irão.

Comprometem-se ainda “a pôr fim a todos os tipos de sanções”, unilaterais e internacionais, contra o Irão, de acordo com um calendário a definir no acordo final, assim como “a tornar plenamente disponíveis e utilizáveis os fundos e ativos da República Islâmica do Irão congelados ou sujeitos a restrições, a partir da entrada em vigor do presente protocolo de acordo”.

Igualmente de forma imediata e até ao levantamento das sanções, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos concederá “derrogações para a exportação de petróleo bruto iraniano, de produtos petrolíferos e derivados, bem como para todos os serviços associados, incluindo transações bancárias, seguros, transportes, etc.”.

No domínio nuclear, o Irão reafirma que “não irá adquirir nem desenvolver armas nucleares”, e o destino do urânio enriquecido será resolvido “de acordo com um mecanismo a acordar mutuamente”. A questão do enriquecimento relacionado com as necessidades nucleares civis do Irão será discutida “com base num quadro satisfatório a definir no acordo final”.

Enquanto se aguarda o acordo final, o Irão “manterá o ‘status quo’ atual do seu programa nuclear”, e os Estados Unidos “não imporão quaisquer novas sanções nem destacarão forças adicionais na região”.

O acordo final será objeto de ratificação por uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU.