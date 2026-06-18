Alemanha anuncia mais 350 milhões de euros para defesa aérea

O ministro da Defesa alemão anunciou esta quinta-feira um novo pacote de ajuda militar de cerca de 350 milhões de euros (400 milhões de dólares) para a Ucrânia, para reforço de defesa aérea contra os ataques russos.

Em declarações à imprensa alemã à margem de uma reunião de ministros da Defesa da NATO, em Bruxelas, Boris Pistorius indicou que metade do montante será canalizada através do programa PURL, que permite à Ucrânia adquirir armamento norte-americano com financiamento dos parceiros internacionais.

A Alemanha vai contribuir com cerca de 175 milhões de euros (200 milhões de dólares) adicionais para esse mecanismo, utilizado desde 2025 principalmente para a compra de mísseis destinados aos sistemas de defesa aérea Patriot.

“Neste caso, trata-se, mais uma vez, de munições urgentemente necessárias para os sistemas de defesa aérea. Com isto, estamos literalmente a salvar vidas humanas todos os dias e todas as noites”, explicou o responsável.

Pistorius adiantou que o ministro da Defesa ucraniano, Mykhailo Fedorov, solicitou apoio adicional para o programa JUMPSTART, criado para financiar a aquisição de armamento especializado para os sistemas Patriot.

Em resposta, Berlim comprometeu-se a disponibilizar cerca de 175 milhões de euros (200 milhões de dólares) para a compra de mísseis intercetores PAC-3, considerados um dos principais meios de defesa contra mísseis balísticos e ataques aéreos.

“Queremos incentivar outros membros do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia a participarem também no financiamento destes mísseis intercetores”, afirmou o ministro alemão.

O anúncio surgiu quando a Ucrânia procura reforçar urgentemente as capacidades de defesa aérea perante a continuação dos ataques russos contra cidades, infraestruturas energéticas e alvos militares em todo o país.

A Alemanha tem sido um dos principais apoiantes militares da Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, fornecendo sistemas Patriot, tanques, veículos blindados e diversos tipos de munições.