Alemanha anuncia mais 350 milhões de euros para defesa aérea
Alemanha anuncia novo pacote de 350 milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia, com foco no reforço da defesa aérea contra os ataques russos, através da compra de munições e mísseis Patriot.
O ministro da Defesa alemão anunciou esta quinta-feira um novo pacote de ajuda militar de cerca de 350 milhões de euros (400 milhões de dólares) para a Ucrânia, para reforço de defesa aérea contra os ataques russos.
Em declarações à imprensa alemã à margem de uma reunião de ministros da Defesa da NATO, em Bruxelas, Boris Pistorius indicou que metade do montante será canalizada através do programa PURL, que permite à Ucrânia adquirir armamento norte-americano com financiamento dos parceiros internacionais.
A Alemanha vai contribuir com cerca de 175 milhões de euros (200 milhões de dólares) adicionais para esse mecanismo, utilizado desde 2025 principalmente para a compra de mísseis destinados aos sistemas de defesa aérea Patriot.
“Neste caso, trata-se, mais uma vez, de munições urgentemente necessárias para os sistemas de defesa aérea. Com isto, estamos literalmente a salvar vidas humanas todos os dias e todas as noites”, explicou o responsável.
Pistorius adiantou que o ministro da Defesa ucraniano, Mykhailo Fedorov, solicitou apoio adicional para o programa JUMPSTART, criado para financiar a aquisição de armamento especializado para os sistemas Patriot.
Em resposta, Berlim comprometeu-se a disponibilizar cerca de 175 milhões de euros (200 milhões de dólares) para a compra de mísseis intercetores PAC-3, considerados um dos principais meios de defesa contra mísseis balísticos e ataques aéreos.
“Queremos incentivar outros membros do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia a participarem também no financiamento destes mísseis intercetores”, afirmou o ministro alemão.
O anúncio surgiu quando a Ucrânia procura reforçar urgentemente as capacidades de defesa aérea perante a continuação dos ataques russos contra cidades, infraestruturas energéticas e alvos militares em todo o país.
A Alemanha tem sido um dos principais apoiantes militares da Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, fornecendo sistemas Patriot, tanques, veículos blindados e diversos tipos de munições.
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