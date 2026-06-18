Seguradoras

Austrália autoriza compra da seguradora britânica Beazley pela suíça Zurich

  • ECO Seguros
  • 17:20

A autoridade australiana da concorrência aprovou a compra da Beazley pela Zurich, considerando que a operação de 8,2 mil milhões de libras terá um impacto reduzido no mercado segurador australiano.

A Comissão Australiana da Concorrência e do Consumidor (ACCC) deu luz verde à aquisição da seguradora britânica Beazley pela suíça Zurich, por considerar “improvável que esta operação tenha como efeito uma redução substancial da concorrência em qualquer mercado”.

O negócio avaliado em 8,2 mil milhões de libras (15,5 mil milhões de dólares australianos e cerca de 9,48 mil milhões de euros) deverá ter pouco impacto no mercado australiano, de acordo com o jornal Insurance News. A ACCC concluiu que o grupo Zurich e a seguradora Beazley “não são concorrentes próximos” no mercado australiano.

“A ACCC determinou que a aquisição pode avançar, uma vez que considera improvável que esta operação tenha como efeito uma redução substancial da concorrência em qualquer mercado”, explicaram.

A autoridade da concorrência ressaltou ainda que, devido às “baixas” quotas de mercado de ambas as seguradoras na Austrália, – “e os aumentos de quota resultantes da aquisição também são considerados reduzidos” -, que este negócio continuará a enfrentar concorrência de vários fornecedores alternativos “em todos os segmentos de produto onde existe sobreposição”.

A Beazley aceitou a proposta da Zurich em fevereiro deste ano, como ECOseguros já havia noticiado, depois de sucessivas propostas recusadas.

A operação continua dependente de aprovação regulatória noutras jurisdições.

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