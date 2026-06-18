Caças F-16 da Força Aérea Portuguesa fazem “diversas interceções de aeronaves” russas em missão NATO no Báltico

Os caças F-16 da Força Aérea Portuguesa (FAP) em missão da NATO na Estónia fizeram “no início de junho, e em dias consecutivos, diversas interceções de aeronaves da Federação Russa na região do Báltico, no âmbito da missão Enhanced Air Policing 2026″.

“Na sequência da deteção de aeronaves russas a operar nas proximidades do espaço aéreo dos países bálticos — Estónia, Letónia e Lituânia —, o Centro de Operações Aéreas Combinadas de Uedem ativou o dispositivo de Quick Reaction Alert da Força Aérea Portuguesa para proceder à sua identificação e acompanhamento”, informa o Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, em comunicado.

As missões foram “concluídas com sucesso”, tendo sido “recolhida e reportada informação relevante sobre a posição, altitude e percurso dos contactos intercetados, contribuindo para a consciência situacional e segurança do espaço aéreo aliado”, refere o mesmo comunicado.

Porta-voz do Estado-Maior-General das Forças Armadas não adianta, no entanto, quantas interceções foram feitas no âmbito da missão Enhanced Air Policing, onde, até 31 de julho, participa um destacamento português constituído por quatro aeronaves F-16M e até 95 militares, contribuindo para o policiamento aéreo dos países do Báltico.

Um destacamento da FAP está ainda a participar até 19 de junho no exercício Ramstein Flag 2026, o maior exercício aéreo multinacional da NATO, reunindo 19 países, cerca de 150 aeronaves e mais de 15 locais operacionais.

“A operar a partir da Base Aérea de Ämari, o destacamento português tem executado missões de reabastecimento aéreo, interdição aérea e ataque ao solo, bem como operações conjuntas com aeronaves de 5.ª geração, contribuindo para o reforço das capacidades operacionais da Aliança”, descreve o Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, em comunicado.