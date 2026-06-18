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Campanha “Há muita Lisboa em Delta” está de regresso

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Este relançamento marca também o início de um novo ciclo de campanhas de comunicação regionais da Delta Cafés. Depois de Lisboa, seguem-se outras geografias, como o Porto e o Algarve.

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A Delta Cafés reforçou a sua presença na capital portuguesa em mês de Santos Populares, através de uma nova vaga da campanha “Há muita Lisboa em Delta”. A iniciativa celebra a tradição e dos rituais que fazem parte do quotidiano da cidade, muitos deles vividos à volta de um café.

A Delta Cafés continua, assim, a homenagear uma Lisboa feita de encontros e partilhas, onde tradição e contemporaneidade convivem de forma natural. Uma Lisboa popular no seu sentido mais autêntico — próxima, vibrante e feita de histórias partilhadas — mas também aberta ao mundo, diversa e em constante movimento. Porque ser de Lisboa é ser do mundo, é ser popular, celebrar a tradição e, há muita Lisboa em Delta!”, explica a marca em comunicado.

Na Delta Cafés acreditamos que a tradição é aquilo que nos liga às pessoas e aos lugares, mas também aquilo que continua a dar significado aos momentos que partilhamos todos os dias. O café ocupa esse lugar especial. É um ponto de encontro onde histórias se cruzam e onde se constroem memórias que perduram no tempo. Com esta campanha, quisemos celebrar essa herança — feita de identidade, de cultura e de autenticidade — reinterpretando-a à luz do presente”, reforça Mónica Oliveira, diretora de marketing e comunicação de cafés do Grupo Nabeiro, citada em comunicado.

Com presença multimeios planeada pela Initiative — em exterior, cinema e digital — a campanha com criatividade da BBDO Portugal e com produção da Playground é acompanhada por uma ativação especial no Elétrico 28, que se transforma num outdoor em movimento.

Este relançamento marca também o início de um novo ciclo de campanhas de comunicação regionais da Delta Cafés. Depois de Lisboa, seguir-se-ão outras geografias, como o Porto, o Algarve, o Oeste e o Alentejo.

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