CharcutExpo 2026 reúne 7.367 profissionais de charcutaria na IFEMA e reforça o prestígio do ofício em Espanha

A CharcutExpo 2026 fechou as portas da sua primeira edição, consolidando-se como a nova plataforma profissional de referência para talhantes e suas charcutarias. Durante dois dias, 7.367 talhantes, empreendedores e profissionais do setor reuniram-se na IFEMA Madrid para conhecer as soluções, produtos, ferramentas e modelos de negócio que estão a impulsionar a transformação do setor.

A CharcutExpo reuniu 187 empresas expositoras e 122 especialistas, colocando Madrid no centro do diálogo profissional sobre o futuro da charcutaria, um setor que enfrenta novos desafios ligados à rentabilidade, digitalização, diferenciação em relação a outros canais, evolução do consumidor e necessidade de profissionalizar a gestão sem perder o valor do comércio. Da mesma forma, a celebração da feira gerou um impacto económico de quatro milhões de euros na cidade.

Eduard Ávila, diretor do congresso CharcutExpo, sublinhou que “esta primeira edição confirma que a charcutaria precisava de um espaço próprio, concebido para partilhar conhecimento, abrir novas oportunidades de negócio e destacar o papel dos profissionais que apoiam o setor diariamente, desde o balcão, distribuição, produção e catering. A CharcutExpo nasceu com o objetivo de acompanhar esta evolução e tornar-se uma plataforma útil para a charcutaria ganhar competitividade, visibilidade e futuro”.

Antonio López de la Nieta, diretor de compras de charcutaria na Transgourmet Ibérica, alertou que “os grandes retalhistas não estão a mudar a charcutaria, é o cliente que está a mudar. Hoje pede imediatismo, experiência de compras e uma proposta gastronómica em casa. Por esta razão, o talhante já não se limita a cortar finamente: tem de saber contar a história de cada referência e transformar o produto em valor.”

Da mesma forma, David Desongles, diretor comercial nacional da Argal, destacou a necessidade de reforçar o conhecimento profissional no ponto de venda. “Somos o país com mais charcutarias da Europa e não podemos deixar que essa cultura se perca. Devemos dar valor ao talhante pela sua experiência, pelo seu conhecimento do produto e pela sua capacidade de orientar o cliente”, afirmou.

Por sua vez, Xesc Reina, mestre talhante, defendeu o papel complementar da distribuição em larga escala dentro do setor. “Não devemos esquecer que a distribuição em larga escala cobre uma necessidade muito válida: alimentar uma população que nem sempre pode aceder a um produto premium. O desafio é perceber que papel cada modelo desempenha e como pode acrescentar valor”, afirmou.

RETALHO

Para além da delicatessen e da distribuição em grande escala, o setor está a tornar-se cada vez mais digitalizado, abrindo-se às vendas online. Isto foi colocado na mesa por Alex Castany, gestor da Fishology Foods, que salientou que “o cliente digital precisa de muita confiança. O difícil é ultrapassar essa barreira de entrada, mas quando a consegues, essa relação torna-se muito sólida. Por isso, ao digitalizar uma charcutaria, não basta vender online: também tem de transferir o serviço, a sua própria marca e a confiança que constrói todos os dias na loja.”

A digitalização está a mudar a relação entre charcutarias e consumidores, especialmente num contexto em que o cliente é mais exigente, à procura de mais informação e exige respostas sobre rastreabilidade, origem, sustentabilidade, aditivos, raça, conservação ou transporte do produto. Nas palavras de Carlos Herrera, diretor do Grupo Herrera Premium Food, “o site tem de funcionar como outro lugar, mas com alcance nacional. A chave é não perder a essência: cuidar do produto, embalagens, envios e estar próximo do cliente durante todo o processo. Essa qualidade humana no ambiente digital é o que diferencia a charcutaria das grandes plataformas.”

Por sua vez, José Luis Álvarez, mestre talhante na Álvarez Selección, sublinhou que “o cliente interessante é aquele que pergunta sobre rastreabilidade, sustentabilidade, aditivos, origem ou raça. Temos de ser capazes de lhes responder, porque são eles que realmente valorizam o produto e o nosso serviço. A digitalização deve ajudar-nos a comunicar melhor o que oferecemos e a fazê-lo de forma fácil”. Acrescentou ainda que “a parte mais difícil de vender online é construir confiança. As avaliações cumprem essa função hoje: são o novo passa-palavra. Por isso, é importante interagir com o cliente digital tal como acontece na loja física.”

FORMAÇÃO

A mudança geracional e a necessidade de restaurar valor ao comércio e torná-lo atrativo para novas gerações é outro dos grandes desafios que o setor enfrenta atualmente. Para María José Sánchez, CEO e fundadora dos Los Extremeños, “não conseguimos vender este negócio nem transmitir todo o seu valor. Durante anos minimizámos a importância dos ofícios, quando a charcutaria é uma profissão muito digna, com uma longa história e uma enorme capacidade de gerar um futuro”. Para Sánchez, o setor tem de aprender a comunicar melhor o que representa, falar a língua dos jovens e criar novos espaços de formação: “Temos de fazer com que as novas gerações se apaixonem novamente por este ofício”, acrescentou.

A criação de modelos a seguir e a formação são fundamentais para enfrentar o desafio da renovação geracional. Roberto González Santalla, diretor da Escola La Veta Jamón, sublinhou que “no mundo do corte de fiambre conseguimos criar referências e valorizar a profissão através da comunicação. Esse caminho também deve ser percorrido pela charcutaria.” Na sua opinião, a formação não deve ser entendida como uma despesa, mas como um investimento para que os profissionais possam explicar melhor o produto, valorizá-lo e oferecer uma experiência mais completa ao cliente.

Por sua vez, Toño Palacio, fundador e CEO da Antoinefood, salientou que os jovens não devem ser vistos como um problema para o setor, mas sim como uma parte essencial do seu futuro. “Quando são guiados, o produto é-lhes explicado e tudo o que está por trás dele é mostrado, a sua história, os seus ingredientes, as suas raças, as suas denominações ou o seu território, acabam por perceber que a charcutaria oferece muito mais oportunidades profissionais do que se percebe de fora”, disse ele.