CMS Portugal assessora Atland Voisin na aquisição de um portfólio de residências sénior

A equipa de Imobiliário da CMS Portugal prestou assessoria à Atland Voisin na aquisição de quatro residências sénior localizadas em Braga, Santarém, Leiria e Coimbra, por cerca de 20 milhões.

As residências sénior foram adquiridas por dois fundos geridos pela Atland Voisin, no âmbito de um processo de venda e arrendamento (sale and lease back), o que envolveu preparativos jurídicos e operacionais para garantir a continuidade da exploração subjacente.

A CMS Portugal prestou apoio jurídico ao longo de todas as fases do projeto, o que incluiu, numa primeira fase, a due diligence jurídica, a constituição de sucursais em Portugal e a assistência na negociação de todos os documentos da transação.

A equipa da CMS Portugal que assessorou a Atland foi liderada pelo sócio José Manuel Silva Nunes (Imobiliário), com a participação dos sócios Sara de Almeida Barroso (Urbanismo) e Bernardo Cunha Ferreira (Energia e Alterações Climáticas), da consultora Mónica Santos Costa (Fiscal), do associado coordenador André Guimarães (Corporate M&A), dos associados Inês de Mundel Calado (Imobiliário), Inês Soares de Melo (Imobiliário), Inês Machado da Silva (Urbanismo), Rodrigo Pinto Guimarães (Energia e Alterações Climáticas) e João Quintela (Energia e Alterações Climáticas), e dos estagiários Catarina Almeida Ribeiro (Direito do Trabalho) e Manuel Rafael (Direito Público).