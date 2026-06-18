CMS Portugal assessora Atland Voisin na aquisição de um portfólio de residências sénior
As residências sénior foram adquiridas por dois fundos geridos pela Atland Voisin, no âmbito de um processo de venda e arrendamento (sale and lease back).
A equipa de Imobiliário da CMS Portugal prestou assessoria à Atland Voisin na aquisição de quatro residências sénior localizadas em Braga, Santarém, Leiria e Coimbra, por cerca de 20 milhões.
As residências sénior foram adquiridas por dois fundos geridos pela Atland Voisin, no âmbito de um processo de venda e arrendamento (sale and lease back), o que envolveu preparativos jurídicos e operacionais para garantir a continuidade da exploração subjacente.
A CMS Portugal prestou apoio jurídico ao longo de todas as fases do projeto, o que incluiu, numa primeira fase, a due diligence jurídica, a constituição de sucursais em Portugal e a assistência na negociação de todos os documentos da transação.
A equipa da CMS Portugal que assessorou a Atland foi liderada pelo sócio José Manuel Silva Nunes (Imobiliário), com a participação dos sócios Sara de Almeida Barroso (Urbanismo) e Bernardo Cunha Ferreira (Energia e Alterações Climáticas), da consultora Mónica Santos Costa (Fiscal), do associado coordenador André Guimarães (Corporate M&A), dos associados Inês de Mundel Calado (Imobiliário), Inês Soares de Melo (Imobiliário), Inês Machado da Silva (Urbanismo), Rodrigo Pinto Guimarães (Energia e Alterações Climáticas) e João Quintela (Energia e Alterações Climáticas), e dos estagiários Catarina Almeida Ribeiro (Direito do Trabalho) e Manuel Rafael (Direito Público).
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
CMS Portugal assessora Atland Voisin na aquisição de um portfólio de residências sénior
{{ noCommentsLabel }}