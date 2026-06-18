Defesa. Bruxelas dá OK a controlo da KNDS pelo Governo alemão e francesa GIAT
Decisão de Bruxelas surge numa altura em que a fabricante de tanques Leopard tenciona avançar para a Bolsa.
A Comissão Europeia aprovou a aquisição de controlo conjunto da KNDS, a fabricante dos tanques Leopard, pelo Governo alemão, e pela GIAT Industries, empresa controlada pelo Estado francês, considerando que a transação “não suscitaria preocupações em matéria de concorrência”. A luz verde surge num momento em que a empresa de defesa planeia avançar para a Bolsa.
“A Comissão concluiu que a transação notificada não suscitaria preocupações em matéria de concorrência. As partes não atuam nos mesmos mercados e, embora a KNDS seja fornecedora do Ministério Federal da Defesa da Alemanha, esta relação não cria uma ligação vertical relevante”, pode ler-se em comunicado.
Do lado alemão, a tomada de controlo foi feita pelo Kreditanstalt für Wiederaufbau, atuando em nome do ministério de Economia e Energia e do ministério da Defesa, que partilha o controlo com francesa GIAT Industries, controlada em última instância pelo Estado francês.
Antes desta operação a empresa franco-alemã, criada em 2015 através da fusão da alemã Krauss-Maffei Wegmann e da francesa Nexter, era controlada pela empresa familiar alemã Krauss-Maffei Wegmann e pela GIAT. A KNDS fornece tanques Leopard 2 para as Forças Armadas alemãs e obuses Caesar para as Forças Armadas francesas.
Em maio foi noticiado pelo Financial Times que o presidente do grupo franco-alemão, Tom Enders, tinha enviado uma carta ao governo alemão, alertando que pretendia iniciar um processo de IPO (oferta pública inicial) nos próximos dois meses, incentivando o Estado alemão a tomar uma posição na companhia. Com a ida para a Bolsa a empresa pretende atingir uma capitalização de mercado entre 15 a 20 mil milhões de euros.
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